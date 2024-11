Folgt kurz nach dem Allzeithoch der Rheinmetall-Aktie schon der nächste Rekord für die deutsche Rüstungsbranche? Und was passiert jetzt mit den Aktien der wichtigsten Player, die sich zuletzt noch auf dem Weg nach unten befanden?



Was für ein Lauf! Die Aktie von Rheinmetall konnte nach der Wahl des Republikaners Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten und dem damit verbundenen Ausblick auf steigende Rüstungsausgaben in Europa einen kräftigen Sprung machen und sogar das bisherige Allzeithoch aus dem April überflügeln. Am Montag notierte die Aktie vorbörslich bei etwas über 584 Euro und hielt damit fast die Bestmarke aus der letzten Woche.

Auch für die Aktien der Wettbewerber Hensoldt und Renk stand am Montag ein Plus zu Buche. Das erst im Februar an die Börse gegangene Unternehmen Renk konnte sogar am Montag einen Zugewinn von zwischenzeitlich um die vier Prozent verzeichnen und die Aktie stieg wieder deutlich über den Ausgabepreis von 15 Euro. Ein bevorstehender Rekord könnte die Rüstungsaktien dabei noch mehr in die Höhe treiben.



Deutsche Rüstungsexporte kurz vor neuem Rekord?

Die Rüstungsexporte aus Deutschland könnten in diesem Jahr eine neue Bestmarke aufstellen. Zwischen dem ersten Januar und 15. Oktober 2024 wurden von der Bundesregierung bereits Ausfuhrgenehmigungen für Waffen und militärische Ausrüstung im Wert von 10,9 Milliarden Euro erteilt, wie kürzlich aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dagdelen (BSW) hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt.



Zum Rekordwert von 12,2 Milliarden Euro aus dem letzten Jahr fehlen so nur noch 1,3 Milliarden Euro. Zwei Drittel des Genehmigungswertes aus diesem Jahr entfielen den Angaben zufolge mit 7,2 Milliarden Euro auf Waffen, was vor allem durch den Krieg in der Ukraine zu erklären ist. Der Krieg hatte in Deutschland zu einer Kehrtwende in der Rüstungspolitik geführt. Rüstungsexporte sollten eigentlich zurückgeschraubt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte mit seiner „Zeitenwende“-Rede im Februar 2022 jedoch einen neuen Kurs vorgegeben, von dem Rüstungsaktien bis heute profitieren.



Hält die Rallye bei Rüstungsaktien wie Rheinmetall an?

Die Wahl von Donald Trump zum kommenden US-Präsidenten und der Ausblick auf neue Rekorde dürften die zuletzt an den Börsen etwas gebeutelte deutsche Rüstungsbranche noch beflügeln. Und bei der Rheinmetall-Aktie ist laut Analysten mit einem durchschnittlichen Kursziel von fast 640 Euro immer noch etwas Luft nach oben.

Anleger sollten jetzt aber womöglich vor einem Einstieg dennoch auf einen Rücksetzer der Papiere warten. In diesem Jahr hat sich vor allem bei Rheinmetall gezeigt, dass auf Höchststände bei den Kursen teils kräftige Gewinnmitnahmen folgten. Die langfristigen Perspektiven für die Aktie sind aber vielversprechend.

