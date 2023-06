Auch in der Woche vom 12. bis 18. Juni gehen wieder einige Aktien Ex-Dividende und schütten anschließend kräftig an die Aktionäre aus. Wer dabei sein will, muss schnell sein, denn diese Titel handeln bald mit einem Dividendenabschlag.

Wer Dividendenjäger ist, der muss schnell sein, denn viele spannende Unternehmen mit kräftigen Ausschüttungen gehen in dieser Woche ex-Dividende. Während in Deutschland vorwiegend der Mai als Dividendensaison gilt, sind es in den USA die Monate Juni und November. Ebendarum gibt es auch in dieser Woche einiges für Aktionäre zu holen.

Saftige Dividenden von bis zu 9 Prozent

Vor allem bei diesen drei Titeln können Anleger einen Blick riskieren, da diese nicht nur attraktive Dividenden bieten, sondern auch ansonsten sehr spannend sind:

Coca-Cola (Dividendenrendite 3,1 Prozent)

Der erste Wert ist dabei Coca-Cola. Der Getränkehersteller aus den USA geht am 15. Juni, dem Donnerstag in dieser Woche, Ex-Dividende und zahlt seine quartalsweise Ausschüttung an Aktionäre.

Durch die Verwerfungen des Bärenmarktes liegt die Dividendenrendite der Aktie bereits bei 3,1 Prozent, auch wenn es sich hierbei um ein echtes Qualitätsunternehmen handelt.

DWS Group (Dividendenrendite 6,5 Prozent)

Deutlich spekulativer hingegen wäre eine Positionierung in der DWS Group. Die Tochter der Deutschen Bank, die auf das Thema Asset Management und Vermögensverwaltung spezialisiert ist, hat einige Skandale am Hals.

Wer allerdings diese Marktverwerfungen als Chance begreift, könnte darauf setzen, dass der Vermögensverwalter mit 850 Milliarden Assets under Management eine Aufwertung in der Bewertung (KGV 6,8) erlebt. Außerdem gibt es mit 6,5 Prozent hier reichlich Dividende, allerdings müssen Anleger dafür auch bis zum 16.06. engagiert sein.

Altria (Dividendenrendite 9,4 Prozent)

Die mit Abstand höchste Ausschüttungsrendite gibt es für Investoren aber bei Altria. Der Tabakkonzern aus den USA liegt aktuell bei 9,4 Prozent und hat seinen Ex-Tag am Mittwoch, dem 14. Juni.

Neben der Dividende gibt es aber auch Kurschancen, denn das Unternehmen kann sich durch eine neue Übernahme zusehends auf rauchfreie Produkte umstellen. Weiterhin wird das “Qualmen” wieder weltweit attraktiver und eine steigende Zahl von Jugendlichen und jungen Erwachsenen greift zum Glimmstängel.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: The Coca-Cola Company, Altria Group