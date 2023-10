Gelten diese Aktien als Geheimfavoriten in dieser Woche? Immerhin bringen SAP, Tesla, Netflix und ASML alle am Mittwoch ihre Quartalszahlen und könnten dabei überraschen. Doch sollten Anleger jetzt noch diese Aktien kaufen?

SAP als Geheimfavorit im DAX?

Zuletzt flog das zweitwertvollste Unternehmen des DAX etwas unter dem Radar. Von SAP war nicht viel zu hören, dabei ist die SAP-Aktie eine der wenigen im DAX, die über einen schönen Chart mit Aufwärtstrend verfügt. Zwar sank das Papier unter die 50-Tage-Linie (blau), doch die Quartalszahlen am Mittwoch könnten SAP neue Flügel verleihen.

Denn es besteht viel Überraschungspotential: Analysten bei Bloomberg rechnen nämlich lediglich mit einem Gewinn je Aktie im dritten Quartal von 1,376 Euro nach 1,269 Euro im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartals 2023 hatte der Gewinn je Aktie nur bei 1,07 Euro gelegen. Der Erlös soll im dritten Quartal ebenfalls nur leicht von 7,61 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 7,78 Milliarden Euro zulegen.

Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät bei der SAP-Aktie weiter zum Kaufen mit einem Kursziel von 145 Euro. Und Anleger dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf positive Überraschungen machen, sind viele Analysten doch aktuell eher skeptisch bei der SAP-Aktie. Einen Stopp sollten Anleger dennoch rund 2 Prozent unterhalb der 200-Tage-Linie setzen.

Tesla-Aktie ist kurz vor Ausbruch

Bei der Tesla-Aktie spitzt sich die Lage indes zu: Denn das Papier von Elon Musk wird vom Widerstand oben, der seit dem Rekordhoch im Herbst 2021 besteht nach unten gedrückt und von der Aufwärtstrendlinie nach oben gestoßen. Nun muss aber eine Entscheidung her, in welche Richtung es für den Kurs geht. Und darüber dürften die Quartalszahlen am Mittwochabend entscheiden.

Und auch hier gibt es Überraschungspotenzial. Denn die Analysten bei Bloomberg gehen nur von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 0,747 Euro aus, nach 1,005 Euro im Vorjahreszeitraum. Dabei soll der Umsatz von 22,05 Milliarden Dollar auf 24,37 Milliarden Dollar zulegen. Es gibt also Platz für eine Ergebnissteigerung gegenüber den Schätzungen der Analysten. Dennoch sollten Anleger jetzt erstmal aufpassen. Denn die Tesla-Aktie könnte die Formation im Chart auch nach unten auflösen.

Und die Analysten bei Bloomberg raten zwar mit 23 Meinungen mehrheitlich zum Kauf, doch 20 sagen nur halten und neun sogar verkaufen. Dabei ist das durchschnittliche Kursziel von 261,93 Dollar so gut wie erreicht.

Wer aktuell bei Tesla investiert ist, der sollte einen engen Stopp ziehen. Neue Investments erst, wenn das Dreieck nach oben aufgelöst wurde.

Übrigens: Finden Sie im BÖRSE ONLINE Kreditkarten-Vergleich heraus, bei welcher Kreditkarte Sie sofort bares Geld sparen können.

Europas-Chip-Gigant ASML vor Ergebnis-Einbruch?

Der niederländische Konzern ASML stellt viele Produkte für die Fertigung von Halbleitern her. Der Kurs rannte in den vergangenen Jahren wie verrückt nach oben, doch seit einigen Wochen gibt es eine Korrektur. Natürlich fragen sich Anleger jetzt, ob eine gute Zeit zum Nachkaufen gekommen ist. Im Chart sieht das noch nicht so aus, weil der Kurs zuletzt nochmal von der 50-Tage-Linie abgewiesen wurde und auch unter der 200-Tage-Linie notiert. Zudem sollen die Ergebnisse im abgelaufenen dritten Quartal nicht gut sein: Der Gewinn je Aktie bei ASML soll von 4,93 Euro im zweiten Quartal auf 4,65 Euro zurückgehen. Allerdings liegt dieser Betrag immer noch deutlich über den 3,48 Euro im Vorjahreszeitraum. Und auch die Analysten sehen bei der ASML-Aktie noch Potenzial: Bei Bloomberg raten 30 derer zum Kauf, 14 zum Halten und einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 713 Euro bietet noch 23 Prozent Potenzial.

Doch sicherlich werden jetzt die Quartalszahlen bei der ASML-Aktie am Mittwoch entscheidend. Kann Europas Geheimfavorit in der Chip-Branche den Turnaround schaffen? Sollte der Trend drehen, können Anleger weiter kaufen. Aktuell halten sie die Füße still.

Ist die Netflix-Rallye vorbei?

Netflix gehörte bislang zu einer der erfolgreichsten Aktien 2023. Doch zuletzt brach der Trend und die Netflix-Aktie fiel erst durch die 50-Tage-Linie und dann auch noch durch die 200-Tage-Linie (grün). Das ist kein gutes Zeichen. Dabei verheißen die Quartalszahlen am Mittwoch saftige Gewinne:

Denn der Gewinn je Aktie bei Netflix soll von 2,22 Dollar im dritten Quartal 2023 auf jetzt 3,575 Dollar ansteigen. Eine ordentliche Steigerung. Auch für die gesamten nächsten Jahre sehen Analysten bei Bloomberg sehr viel Wachstum. Zugegeben, das KGV war mit einem Wert von 37 nicht mehr günstig. Doch viele Analysten sehen noch Potenzial: 33 raten zum Kauf, 23 zum Halten und drei zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 463 Dollar bietet noch 30 Prozent Kurspotenzial.

Auch BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Netflix-Aktie mit einem Kursziel von 450 Euro und einem Stoppkurs bei 275 Euro. Allerdings sollten Anleger jetzt bei den Quartalszahlen ganz genau hinsehen: Scheitet Netflix an der 200-Tage-Linie, dann ergibt sich daraus kurzfristig ein Verkaufssignal. Schafft es die Aktie wieder darüber, und bildet sich kein Todeskreuz, dann ist die Netflix-Aktie ein Kauf.

Und lesen Sie auch: Morningstar: Diesen Dividendenaristokraten bekommen Sie zu 39 Prozent Discount und 5 Prozent Dividendenrendite

oder: Bis zu 68 Prozent Kurspotenzial mit Chip-Aktien: Nvidia, TSMC, Infineon und Samsung starten neue Rallye