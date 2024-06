Diese Aktien sind kurz davor, Ex-Dividende zu gehen und ihre Ausschüttungen an Anleger zu zahlen. In der kommenden Woche sind daher für Investoren bis zu 14,6 Prozent an Dividendenrendite zum Greifen nah. Zeit jetzt zuzuschlagen?

In der kommenden Wochen gehen erneut einige hochspannenden Aktien Ex-Dividende und bieten dabei bis zu 14,6 Prozent Dividendenrendite. Denn nur wer die Papiere am jeweiligen Ex-Tag hält, hat einen Anspruch auf die Ausschüttungen. Daher kann sich jetzt ein Blick auf diese Titel lohnen.

Satte 14,6% Dividendenrendite in dieser Woche

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:





British American Tobacco – Ex-Dividende: 27.06.2024 – Dividendenrendite: 9,3 Prozent

BP – Ex-Dividende: 27.06.2024 – Dividendenrendite: 4,9 Prozent

Japan Tobacco – Ex-Dividende: 27.06.2024 – Dividendenrendite: 4,6 Prozent

AGNC Invest – Ex-Dividende: 28.06.2024 – Dividendenrendite: 14,6 Prozent

Goldman Sachs BDC – Ex-Dividende: 28.06.2024 – Dividendenrendite: 11,6 Prozent

Cardinal Energy – Ex-Dividende: 28.06.2024 – Dividendenrendite: 10,8 Prozent

Bijou Brigitte – Ex-Dividende: 28.06.2024 – Dividendenrendite: 8,4 Prozent





Diese Aktien könnten dabei einen genaueren Blick wert sein:

Dividendenwert: British American Tobacco

Erster Wert ist dabei die hart abgestrafte Tabakaktie British American Tobacco. Hier könnte sich für Anleger angesichts der günstigen Bewertung ein genauerer Blick lohnen, denn nach der Abschreibung auf einige Vermögenswerte notiert nur noch zum 6,6-fachen Gewinn.

Dividendenwert: AGNC Invest

Noch billiger ist mit einem KGV von 4,5 der Finanzwert AGNC Invest, der in Hypotheken mit Bescherungen im amerikanischen Immobilienmarkt investiert. Durch die hohe Fremdkapitalquote kann das Unternehmen übrigens seine Ausschüttungen auf diesem Niveau halten.

Dividendenwert: Goldman Sachs BDC

Fremdkapital und Eigenkapital in Form von Investment vergibt die Goldman Sachs BDC (Business Development Company) an Unternehmen aus dem privaten, mittelständischen Sektor. Aufgrund der Erträge des Portfolios bietet das Unternehmen Anlegern die bereits seit acht Jahren konstant gleiche, hohe Ausschüttung.

Lesen Sie auch:

Erneuter Kurssturz: Wenn es so weitergeht, fliegt diese bekannte Aktie bald aus dem DAX

Oder:

Historische Kaufchancen: Unterbewertete Europa-Aktien mit Riesen-Potenzialen