Wegen des Abverkaufs an den Märkten sind viele Aktien in ihrer Bewertung deutlich nach unten abgesackt. Für Anleger kann sich daraus eine Kaufchance ergeben, denn einige Titel sind so günstig wie seit Langem nicht mehr.

An der Börse kommt es immer wieder vor, dass eigentlich solide Aktien im Zuge von Unsicherheit und Angst abgestraft werden, so wie es aktuell der Fall ist. In solchen Situationen kann sich für Anleger eine exzellente Kaufchance ergeben, denn echte Qualitätswerte gibt es nur selten zu günstigen Preisen.

Diese Top-Aktien sind jetzt billig zu haben

Dementsprechend kann sich für Anleger jetzt ein Blick auf einige Werte aus dem BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index und dem BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index lohnen, die jetzt so niedrige Bewertungen aufweisen, wie seit Langem nicht mehr.

Alphabet – Forward-KGV: 20

Novo Nordisk – Forward-KGV: 22

LVMH – Forward-KGV: 22

Nestlé – Forward-KGV: 20

Diageo – Forward-KGV: 17

Johnson & Johnson – Forward-KGV: 15

Barrick Gold – Forward-KGV: 12

Besonders auf einen Titel lohnt sich dabei ein genauerer Blick: Novo Nordisk.

Diese Top-Aktie ist jetzt günstig zu haben

Denn Novo Nordisk notiert aktuell mit einem Discount von rund 30 Prozent zur durchschnittlichen Bewertung der vergangenen fünf Jahre. Darüber hinaus sehen die Analysten massives Kurspotenzial für das dänische Börsenschwergewicht – im Schnitt 44 Prozent.

Außerdem betiteln Analysten den kürzlichen Abverkauf von Novo Nordisk nach schwachen Studiendaten als übertrieben. Folglich kann sich gerade für Schnäppchenjäger ein genauerer Blick auf die Papiere lohnen.

