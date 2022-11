Die Tesla-Aktie sinkt und sinkt - für Anleger geht es immer weiter nach unten. Doch das muss nicht zwangsläufig schlecht sein. Denn im Chart braut sich etwas zusammen: Wir zeigen, wie weit Tesla noch fallen muss, bevor die nächste Rally startet.

Die wichtigste Antwort direkt zum Start: Die Tesla-Aktie muss nicht mehr weit fallen, bis die Korrektur beendet sein kann. Denn geht man nach der Fibonacci-Analyse, so ist bald ein ganz wichtiges Kursziel der Korrektur abgearbeitet und Anleger können wieder einsteigen. Und um dieses Kursziel geht es:

So tief muss die Tesla-Aktie fallen, bevor die nächste Rally starten kann

www.tradingview.com Tesla

Auf diesem Bild sehen Anleger den logarithmischen Chart der Tesla-Aktie. Von Sommer 2019 bis Sommer 2022 war das Unternehmen von Elon Musk in einer riesigen Rally. Doch seitdem läuft die Korrektur. Die enorme Rally sorgte für fantastische Kursgewinne, doch irgendwann müssen Übertreibungen mal abgebaut werden. Doch wann ist diese Korrektur zu Ende? Die Fibonacci-Analyse, die auch etwas mit dem goldenen Schnitt gemein hat, gibt uns die Antwort. Dabei ist der goldene Schnitt eine mathematische Formel, die immer wieder in unserem Leben, in der Natur und eben auch an der Börse vorkommt.

Und diese besagt, dass das optimale Korrekturlevel für eine Aktie das 0,618er Fibonacci-Level markiert. Dieses befindet sich für die Tesla-Aktie bei etwa 165 Dollar. Und das ist gar nicht mehr weit entfernt. Denn heute steht die Tesla-Aktie nur noch bei 175 Dollar. Demzufolge kann die Korrektur schon bald beendet sein. Doch sie muss es nicht. Freilich kann die Aktie auch noch tiefer sinken.

Einschätzung zur Tesla-Aktie

Anleger sollten jetzt folgendes tun: Wenn die Tesla-Aktie das Korrekturlevel von 165 Dollar erreicht, können erste kleine Positionen aufgebaut werden. Ein Fake-Out nach unten, also ein Ausbrechen nach unten, um Stopp-Loss-Orders auszulösen, ist ebenfalls denkbar. Deswegen können Anleger auch knapp unter den 165 Dollar weitere Kauforders setzen. Keinesfalls sollten Anleger aber alles auf diese Karte setzen und auf jeden Fall noch weiteres Cash bereithalten, um bei einem tieferen Sturz weiter einkaufen zu können.

Aktuell ist die Tesla-Aktie angeschlagen und sie muss erst einen vernünftigen Boden bilden, bevor sie wieder steigen kann. Doch das könne durchaus bald schon der Fall sein.