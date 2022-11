Die Tesla-Aktie fällt und fällt. Immer mehr Probleme kommen auf das Unternehmen zu. Und zu allem Überfluss hat sich jetzt auch noch eine gefährliche Formation im Chart ergeben, die die Aktie abstürzen lassen könnte.

Alleine seit Mitte September hat die Tesla-Aktie nochmal 40 Prozent verloren. Vor allem die Saga um Elon Musk und Twitter, weitere Verkäufe seiner Tesla-Aktien, sowie Störfeuer rund um die Geschäfte des E-Autobauers, haben ein ungutes Bild in den Chart gestampft: Eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und das ist kein gutes Zeichen.

Tesla-Aktie mit Schulter-Kopf-Schulter-Formation

www.tradingview.com Tesla

Eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist ein bärisches Chartmuster. Es ist dadurch charrakterisiert, dass eine kleine Aufwärtsbewegung mit Abfall auf eine Trendlinie die linke Schulter formt, eine größere Aufwärtsbewegung mit anschließendem Abfall auf die Trendlinie den Kopf formt und dann wieder eine kleine Aufwärtsbewegung die rechte Schulter formt. Bricht anschließend die Trendlinie, so gilt die Entfernung von der Trendlinie bis zum Kopf als Kursziel nach unten. Und für die Tesla-Aktie würde dies bedeuten, dass sie um über 50 Prozent auf etwa 90 Dollar fallen könnte.

Einschätzung zur Tesla-Aktie

Allerdings ist dies ein wirklich sehr bärisches Szenario und dürfte wohl nicht einfach so passieren. Dies würde nur eintreten, wenn es weiter Unsicherheiten rund um Elon Musk und um die zukünftigen Geschäfte von Tesla geht. An sich ist die Aktie sonst aktuell gar nicht so schlecht bewertet und der Trend rund um Tech-Aktien drehte zuletzt. Wenn die Zinsen nicht mehr so stark steigen wie bisher, dürfte dies auch gut für Tesla sein. Allerdings ist der Trend bei Tesla aktuell eher abwärts gerichtet und Anleger sollten stark aufpassen. Natürlich sind Elon Musk und seine Tesla-Aktie aber auch immer wieder für eine Überraschung und für eine Rally gut.