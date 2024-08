Die Börse scheint sich aktuell auf den nächsten KI-Boom vorzubereiten – der DAX steuert in Richtung neuer Rekord. Welche Aktie gerade besonders anzieht und was Anleger jetzt erwarten können.

Bricht etwa schon bald die nächste Phase des KI-Booms aus? Noch bevor der KI-Gigant Nvidia heute Abend die Zahlen zum jüngsten Quartal bringen wird, bringt sich die Börse schon in Feierstimmung. Der DAX liegt aktuell stolze 0,9 Prozent im Plus und steht bei 18.850 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, ist bereits in Feierlaune und steht mit 0,7 Prozent Plus bei4.931 Punkten.

Was die Gewinne wert sind, wird sich womöglich aber erst am Abend zeigen. Denn die Anleger warten mit Spannung auf die Quartalsbilanz und vor allem die Prognosen des US-Chip-Schwergewichts Nvidia, der ein Vorreiter des Boom-Themas Künstliche Intelligenz (KI) ist.

Nicht allein die Gewichtung von Nvidia in den großen Indizes sei es, die am Ende über Wohl und Wehe des Gesamtmarktes entscheiden werde, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Vielmehr gehe von den Zahlen heute Abend entweder die Botschaft aus, dass die Bäume auch im Hype um das Thema KI nicht in den Himmel wachsen, oder aber Nvidia zeige ein weiteres Mal, dass auch jede noch so hohe Erwartung noch von der Realität überboten werden könne.

Covestro zieht an – doch Zalando-Aktie ist das Schlusslicht im DAX

Die DAX-Spitze bildet von der Performance her aktuell die Aktie von Covestro mit einem starken Plus von über drei Prozent. Die Hoffnung auf eine baldige Übernahme durch die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) ließ den Kurs des Werkstoffherstellers auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 steigen. Eine tiefere Prüfung der Covestro-Bücher sei nun fast abgeschlossen, hieß es

Das Schlusslicht hingegen bildet von der Performance her im DAX mit einem Minus von 2,3 Prozent derzeit die Aktie des Online-Versandhändlers Zalando.

