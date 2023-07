Am Mittwochabend hat Tesla seine Quartalszahlen gemeldet. Diese überraschenden Ergebnisse bewegen die Aktie nach Börsenschluss heftig und so geht es weiter.

Die Berichtssaison steht an und nach starken Auslieferungszahlen warteten Anleger nervös und voller Erwartungen auf die Quartalszahlen des Autobauers Tesla, die am Mittwoch bekannt wurden.

Diese wurde außerdem gespannt erwartet, da das Unternehmen, dessen Aktien mit einem Forward-KGV von 83 bewertet ist, auch gute Ergebnisse liefern musste, um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen.

Tesla Aktie überzeugt mit Zahlen

Und tatsächlich konnte Tesla ein weiteres Mal, die ohnehin schon hohen Erwartungen des Marktes, überbieten. Der Autobauer meldete EPS von 0,91 US-Dollar für das zweite Quartal, was etwa 9 Cent über dem Konsens der Analysten lag.

Auch mit dem Umsatz konnte das Unternehmen überzeugen. So meldete der in Texas ansässige Konzern einen Umsatz von 8,19 Milliarden US-Dollar – ca. 200 Millionen US-Dollar mehr, als zuvor geschätzt worden war.

Tesla Aktie stürzt deutlich ab

Allerdings verlor die Aktie trotz der Ergebnisse zweitweise acht Prozent im Nachbörslichen Handel und schloss am Endemit einem Minus von 4,8 Prozent.

Aber was verärgerte Anleger so, dass sie die Aktie so stark abstraften? Zumal da Tesla kurz nach Veröffentlichung der Ergebnisse sogar im Plus lag.

Das sind die Gründe

Auch wenn auf den ersten Blick noch nicht völlig klar ist, warum Tesla trotz überbotenen Erwartungen abverkauft wird, so handelt es sich hier vermutlich um Gewinnmitnahmen der Anleger.

Denn die Aktie des Autobauers ist in den vergangenen Monaten exzellent gelaufen, muss aber trotzdem noch mit einigen Problemen fertig werden. Die operative Marge – das Verhältnis zwischen Umsatz und Betriebsergebnis – ging zum Beispiel im dritten Quartal in Folge zurück, und zwar auf 9,6 Prozent. Auffallend war auch ein deutlicher Anstieg der Kosten für Forschung und Entwicklung auf 943 Millionen Dollar von 771 Millionen Dollar in den drei Monaten davor.

So geht es weiter für die Tesla Aktie

Für die Aktie von Tesla könnte dies den Beginn einer Konsolidierung des Papiers auslösen, vor allem da die Quartalszahlen vielen Anlegern unterm Strich nicht die erwarteten Impulse geliefert haben.

Ein wichtiger Indikator dafür wird aber die Handlungseröffnung des Papiers heute in Amerika sein. Bisher sieht es so aus, als würde der Wert mit einem deutlichen Abschlag eröffnen.

Mit Material von dpa-afx

