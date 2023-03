Die Tesla-Aktie hat ihre Korrektur nach dem 100 Prozent-Lauf Anfang des Jahres beendet. Nun ergeben sich für Tesla und für Elon Musk die Chance auf eine neue Rallye. Wie hoch das Kurspotenzial jetzt ist.

Nachdem die Tesla-Aktie Anfang des Jahres um rund 115 Prozent gestiegen war, korrigierte sie in der Spitze um 25 Prozent. Doch nun scheint es, als habe Tesla die Korrektur vor einigen Tagen beendet. Wie wir darauf kommen und welche Kursziele jetzt spannend werden.

Tesla-Aktie hat Korrektur beendet

Im Chart unten sehen Anleger, dass die Tesla-Aktie in der Fibonacci-Analyse des letzten lokalen Hochs und des letzten lokalen Tiefs sein 0,5er-Level überschreiten konnte. Dies ist wichtig, denn Gegenkorrekturen bis zum 0,5er-Level werden gerne auch als "Dead Cat Bounce" bezeichnet. Gelingt der Aktie nicht der Ausbruch über dieses Level, so geht der Abwärtstrend oft weiter. Der Tesla-Aktie ist es aber gelungen. Zwar wurde das Papier von Elon Musk nun am 0,618er-Level zurückgewiesen, doch aktuell erhält der E-Autobauer Unterstützung auf besagtem 0,5er-Level. Dies ist positiv.

Zudem sehen Anleger, dass die Tesla-Aktie momentan den Aufwärtstrend seit Anfang des Jahres antestet und halten kann. Damit dieser bullische Case intakt bleibt, sollten sowohl der Aufwärtstrend, als auch das 0,5er-Fibonacci-Level halten. Gelingt dies, so ist folgendes Kursziel für Tesla möglich.

www.tradingview.com Tesla-Aktie

Neues Kursziel für Tesla

Aus der Fibonacci-Lehre ergibt sich nun als nächstes ein Kursziel von 252 Dollar. Dies würde ein Potenzial von 32 Prozent für die Tesla-Aktie bedeuten. Dabei ergibt sich dieses Kursziel aus dem 1,618er-Fibonacci-Level der letzten Korrektur. Doch für Tesla kann es sogar noch weiter aufwärts gehen. Dafür sollten Anleger sich folgenden Chart anschauen:

www.tradingview.com Tesla

In diesem Chart ist zu erkennen, dass die Tesla-Aktie auch im größeren Zeitrahmen einfach die Level nach der Fibonacci-Analyse abarbeitet. Dabei kommen diese Level vom Rekordhoch bis zum letzten markanten Tief. Am 0,382er-Level wurde die Aktie abgewiesen und hat am 0,236er-Level Unterstützung gefunden. Nun kann Tesla auf jeden Fall das 0,5er-Level anlaufen. Hier wird sich dann entscheiden, ob der Aufwärtstrend weitergeht. Dieses Level liegt momentan bei 258 Dollar und fällt somit fast perfekt mit unserem errechnet Kursziel für die Tesla-Aktie zusammen.

Und es gibt noch einen weiteren Grund zur Hoffnung für Tesla-Aktionäre: Denn im Chart ist ersichtlich, dass die 50-Tage-Linie (orange) deutlich nach oben dreht und in den kommenden etwa 2 bis 3 Wochen die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchkreuzen kann. Dies würde ein Goldenes-Kreuz bedeuten, was in der Chart-Technik eines der stärksten Kaufsignale ist. Anleger können Tesla aktuell kaufen und setzen einen Stopp für die Aktie bei 170 Dollar.

Lesen Sie auch: Cathie Wood kauft wieder massiv 4 Aktien – Darunter auch Microsoft! Das sind die neuen Werte in ihrem Depot