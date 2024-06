Der DAX kann heute wieder etwas zulegen. Was Tech-Werte aus den USA damit zu tun haben und warum unter anderem die Aktien von Sartorius und Evotec im Fokus stehen

Endlich wieder etwas Aufschwung beim deutschen Leitindex: Der DAX liegt derzeit 0,45 Prozent im Plus und steht bei 18.148 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt sogar 0,77 Prozent im Plus und steht bei 4.923 Punkten.

Nach leichten Verlusten zur Wochenmitte ist der DAX also am Donnerstag auf den Erholungspfad zurückgekehrt. Unterstützung kam aus den USA. Nach einem Feiertag am Vortag dürfte der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückte Nasdaq 100 seinen Rekordlauf fortsetzen und erstmals über die Marke von 20.000 Punkten steigen. Zudem könnte der große Verfallstermin an den Terminbörsen am Freitag bereits Schatten vorauswerfen.

Richtungsweisende Konjunkturdaten stehen unterdessen nicht auf der Agenda. In den USA könnten allenfalls Aussagen von Vertretern der Zentralbank Fed im Laufe des Tages noch Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Aktien von Sartorius und Evotec im Fokus

Im Fokus stehen heute die Aktien von Sartorius und Evotec im Fokus. Nach erheblichen Vortagsverlusten schafft es die Sartorius-Aktie mit einem Plus von über zwei Prozent aktuell von der Performance an die Spitze des DAX. Mehr Hintergrund-Infos dazu lesen Sie hier.

Im MDax sprangen unterdessen die Papiere von Evotec mit knapp 16 Prozent an die Spitze, und auch Aurubis am Nachmittag legten deutlich um 6,5 Prozent zu. Beide Aktien wurden von vagen Übernahmefantasien angetrieben.

Evotec hat Insidern zufolge nach dem etwas über 65-prozentigen Kursverfall seit Jahresbeginn das Interesse von Finanzinvestoren auf sich gezogen. Einige Buy-out-Firmen hätten sich den Pharmawirkstoff-Forscher als potenzielles Ziel angeschaut, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Das Unternehmen selbst wollte die Meldung nicht kommentieren. Den Kreisen zufolge wird aber mit Spezialisten über eine Abwehr möglicher Übernahmeversuche gesprochen.

Ansonsten gab es im DAX heute keine größeren Verluste. Die einzige Aktie, die derzeit über ein Prozent im Minus liegt, ist mit minus 1,19 Prozent die Fresenius-Aktie.

