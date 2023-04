Der Branchenführer Vonovia verkauft Wohnungspaket im Milliardenwert an US-Finanzinvestor Apollo. Wie geht es jetzt für die Vonovia-Aktie weiter? Denn auch andere Immo-Aktien sind im Aufwind.

Der Wohnkonzern Vonovia hat eine Beteiligung an einem deutschen Wohnungsportfolio für eine Milliarde Euro an den US-Finanzinvestor Apollo verkauft. Branchenkenner sehen eine Signalwirkung für den kriselnden deutschen Immobilienmarkt, der unter hohen Zinsen und fallenden Immobilienpreisen leidet. Die Vonovia-Aktie lag am Mittwoch zeitweise bis zu sechs Prozent im Plus. Auch andere Wohnkonzerne wie Aroundtown, LEG oder TAG konnten in einem negativen Marktumfeld deutliche Kursgewinne verbuchen.

Konkret geht es um eine Minderheitsbeteiligung am „Südewo“-Wohnungsportfolio in Baden-Württemberg, das Vonovia an Apollo für eine Milliarde Euro verkauft hat. Die Transaktion untermauere die Werthaltigkeit des Portfolios, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch. Die Erlöse würden auch zur Rückzahlung von Schulden verwendet. Der Verschuldungsgrad (LTV) reduziere sich dadurch von 45 auf 44 Prozent. Vonovia will sich von Immobilien im Wert Volumen von 13 Milliarden Euro trennen. Die Apollo-Transaktion sei ein erster Schritt.

Analysten reagieren positiv auf Vonovia-Aktie

Einige Analysten reagierten prompt. Warburg Research bestätigte seine Kaufempfehlung der Vonovia-Aktie mit einem Kursziel von 40 Euro – mehr als das Doppelte des aktuellen Kurses. Mit den Erlösen könne Vonovia Schulden reduzieren und Zinsaufwendungen mindern. Laut Goldman Sachs werde das Paket mit einem Abschlag von fünf Prozent auf den Buchwert verkauft. Dies sei positiv zu werten. Das Kursziel von Goldman für die Vonovia-Aktie liegt bei 37,30 Euro, mehr als 90 Prozent über dem aktuellen Kurs.

