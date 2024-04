Ist die Erholung im DAX etwa schon vorbei? Der deutsche Leitindex gerät ins Stocken. Unterdessen hebt dafür die Aktie von Halbleiter-Unternehmen Infineon ab – doch was ist bei den Papieren der Deutschen Börse los?

Der deutsche Leitindex konnte sich am heutigen Mittwoch weiter erholen. Doch im Laufe des Tages geriet er dann ins Stocken. Fast unverändert zum Vortagsteht der DAX derzeit bei 18.136 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der bei 5.012 Punkten steht.

Auch passable Konjunkturdaten konnten nichts daran ändern, dass dem DAX der Schwung ausging. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im April erneut verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima - ein wichtiges Konjunkturbarometer - stieg zum dritten Mal in Folge. In den USA lag der Auftragseingang für langlebige Güter leicht über den Erwartungen.

Infineon hebt im DAX ab – doch was ist bei der Aktie der Deutschen Börse los?

Mit einem Plus von über sechs Prozent steht die Aktie des Halbleiterunternehmens Infineon derzeit von der Performance an der Spitze des DAX. Besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen des US-Konzerns Texas Instruments und eine allgemeine Erholung im Technologiesektor gaben Auftrieb. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das Schlusslicht allerdings bildete die Aktie der Deutschen Börse mit einem Minus von über zwei Prozent. Die Aktien profitierten nicht von den Geschäftszahlen vom Vorabend. Das operative Ergebnis der Eschborner habe die Erwartungen dank etwas gestiegener Erträge und besserer Kostenkontrolle getoppt, so Analyst Oliver Carruthers von Goldman Sachs. Die Aktien schwankten aber um ihr Vortagesniveau.

Mit Material von dpa-afx

