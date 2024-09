Ob Mutter-Konzern, Healthineers oder auch Energy: Für die Siemens-Aktien läuft es heute rund. Was die Hintergründe sind und worauf es beim DAX jetzt ankommt.

Das Zaudern der Anleger angesichts der jüngsten DAX-Rekorde bleibt auch am Mittwoch spürbar. So richtig wagt er sich nicht mehr aus der Deckung: Der DAX liegt aktuell 0,5 Prozent im Minus und steht bei 18.907 Punkten. Aktuell schafft er es also nicht, wieder über die wichtige Marke von 19.000 Punkten zu kommen.

Diese bleiben am heutigen Mittwoch eine hohe Hürde, da unter anderem die Kursverluste von DAX-Schwergewicht SAP belastet haben. Mehr dazu lesen Sie hier. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,5 Prozent im Minus uns steht derzeit bei 4.917 Punkten.

Schon am Vortag war der DAX dem Rekord aus der Vorwoche nur näher gekommen, seitdem fehlen aber die Anschlusskäufe. Auch die Ankündigung weitreichender Konjunkturmaßnahmen durch Chinas Zentralbank sorgte zuletzt nicht für einen Befreiungsschlag. Als Teil eines bereits angekündigten Maßnahmenpakets senkte Chinas Notenbank die Zinsen so deutlich wie nie zuvor.

„Die Wirtschaftsdaten aus China in den kommenden Wochen werden zeigen müssen, ob und wie stark der Stimulus wirkt", kommentierte am Mittwoch der CDC-Mangels-Experte Jochen Stanzl. Auch in Europa sei eine Abkühlung der Konjunktur zum größten Aktienrisiko geworden, ergänzte er. Denn die jüngsten Wirtschaftsdaten stellten den bald erwarteten Aufschwung in Frage. „Für Anleger bleibt nur die Hoffnung, dass die Medizin sinkender Leitzinsen der Zentralbanken schnell wirkt", so Stanzl.

Sämtliche Siemens-Aktien an DAX-Spitze

Rund läuft es heute für die Aktien von Siemens – und zwar nicht nur für die des Mutterkonzerns. So liegt Siemens Healthineers derzeit mit einem Plus von 3,6 Prozent an der Spitze des DAX. Es folgt Siemens Energy mit einem Plus von zwei Prozent. Auf Platz zwei ist mit 1,7 Prozent zwar Symrise, doch schon darauf folgt mit einem Plus von 1,44 die Siemens-Aktie.

Gründe könnten positive Einstufungen von Berenberg-Analysten sein. So beließ die Privatbank ihre Einstufung bei Healthineers auf „Buy“ mit einem Kursziel von 57,80 Euro. Auf einer Berenberg-Konferenz mit deutschen Unternehmen habe Finanzchef Jochen Schmitz einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Geschäftssegmente und die erwartete Normalisierung der Nachfrage in China gegeben, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch für Siemens belässt Berenberg die Einstufung auf „Buy“ mit einem Kursziel von 220 Euro. Auf der Konferenz habe außerdem Finanzchef Rolf Thomas mit Blick auf China einen vergleichsweise vorsichtigen Ton angeschlagen, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Thomas habe angedeutet, dass Digital Industries (DI) im Schlussquartal das Umsatzziel verfehlen könnte. Zum breiteren Portfolio habe er sich aber optimistisch gezeigt.

Die beiden Schlusslichter bilden die Aktien von SAP mit minus drei Prozent und BMW mit minus zwei Prozent. Im Fokus standen also unter anderem weiter die angeschlagenen Autowerte, deren jüngste Erholung auf wackeligen Beinen steht. Im Verlauf gerieten die Branchenwerte nun wieder etwas unter Druck.

