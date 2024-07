Kurz vor den Zahlen schlagen die Profiinvestoren in Millionenhöhe bei der Aktie von Google-Mutter Alphabet zu. Wissen sie etwa mehr? Sollten auch Sie jetzt noch schnell zuschlagen, bevor der Tech-Gigant morgen seine Zahlen präsentieren wird?

Auf diese Zahlen wartet die ganze Wall Street gebannt: Am 23. Juli wird die Google-Mutter Alphabet ihre Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlichen. Alphabet ist einer der größten Tech-Giganten der Welt und verfügt mit der Suchmaschine Google, dem Navigationssystem Google Maps und vielem mehr über Produkte und Dienstleistungen, ohne die unsere moderne Welt nicht vorstellbar wäre.

Gerade beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) ist Alphabet ein entscheidender Spieler und tätigt hohe Investitionen. Das ermöglicht der Aktie theoretisch noch erheblichen Kursspielraum nach oben. Sollte Alphabet bei den Zahlen morgen also überzeugen und den Anlegern zeigen, welches Potenzial noch immer in dem Tech-Giganten steckt, könnte das auch der Aktie ordentlich Schwung verleihen. Lohnt es sich also für Anleger, jetzt noch schnell bei den Aktien nachzulegen, um von möglichen Kursanstiegen zu profitieren?

Profiinvestoren schlagen bei der Alphabet Aktie vor den Zahlen zu

Eine Möglichkeit, um das herauszufinden, ist es, darauf zu schauen, was die Profiinvestoren machen. Ein Blick auf deren aktuelle Trades zeigt: Kurz vor den Zahlen hat sich hier noch einiges getan.

So hat etwa BNP Paribas laut einer Einreichung vom 22. Juli jüngst erst über 2,3 Millionen Aktien der Alphabet-A-Aktie sowie über 1,8 Millionen Aktien der Alphabet-C-Aktie gekauft. Auch die Deutsche Bank scheint überzeugt: Diese kaufte laut Stand vom 19. Juli rund 3,3 Millionen Aktien der Alphabet-A-Aktie und über 1,8 Millionen Aktien der Alphabet-C-Aktie. Noch bullischer scheint Franklin Resources: Hier wurden jüngst erst 1,4 vier Millionen Aktien der Alphabet-A-Aktie gekauft und sage und schreibe 7,7 Millionen Aktien der Alphabet-C-Aktie.

Vorsichtiger scheint da die Credit Suisse zu sein. Denn laut Stand zum 22. Juli verkaufte diese über 800.000 Aktien der Alphabet-A-Aktie und über 758.000 Aktien der Alphabet-C-Aktie. Insgesamt scheinen bei den großen Playern mit hohen Bewegungen qlwo eher die Bullen zu überwiegen. Könnten sie recht haben?

Fazit Jetzt vor den Zahlen bei Alphabet zuschlagen? Alphabet ist einer der wichtigsten und vielversprechendsten Spieler beim Thema KI. Man muss sich bewusst machen: Dank Diensten wie der Google-Suchmaschine, Google Maps oder auch YouTube verfügt der Konzern vermutlich über die größte Datenbank der Welt. Und Daten sind die grundlegende Basis, damit eine Künstliche Intelligenz überhaupt erst funktionieren kann. Analysten rechnen für das zweite Quartal beim Gewinn je Aktie mit 1,83 US-Dollar. Das entspräche einem starken Plus von 27 Prozent. Der Umsatz könnte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um fast 14 Prozent auf 70,55 Milliarden US-Dollar erhöhen. Die deutliche Mehrheit des Analystenkonsens rät zum Kaufen und sieht mit einem Kursziel von 203 US-Dollar 14 Prozent nach Luft nach oben. Und das, obwohl die Aktie seit Jahresanfang bereits dreißig Prozent im Plus liegt. Auch BÖRSE ONLINE bleibt bullisch und rät zum Kauf der Aktie. Bei Alphabet handelt es sich außerdem um jene Aktien, die eine so starke Marktposition haben und über so vielversprechende Geschäftsfelder verfügen, dass sich ein Einstieg auch unabhängig von den Quartalszahlen lohnen sollte. Dennoch ist es gut möglich, dass diese Zahlen morgen der Aktie zusätzlichen Schub verleihen.

