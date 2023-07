Mit ETFs breitgefächerter in das Zukunftsfeld Künstliche Intelligenz investieren. Das sind dir drei lukrativsten Fonds. Von Valentin Redl

Künstliche Intelligenz (KI) ist einer der spannendsten und vielversprechendsten Zukunftstrends unserer Zeit. ETFs, die in ein breites Spektrum von Unternehmen investieren, die sich mit KI beschäftigen, sind eine Möglichkeit in die Branche zu investieren.

ETFs sind börsengehandelte Fonds, die einen bestimmten Index oder Sektor nachbilden. Sie bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, in verschiedene Märkte oder Branchen zu investieren, ohne einzelne Aktien auswählen zu müssen. ETFs haben in der Regel niedrige Gebühren, hohe Transparenz und hohe Liquidität. Für den Bereich der KI sind ETFs besonders interessant, da es sich um eine sehr dynamische und vielfältige Branche handelt, in der sowohl kleine als auch große Unternehmen mitspielen. Da es schwierig ist, die Gewinner und Verlierer von morgen vorherzusagen, kann es sinnvoll sein, breit gestreut zu investieren. So kann man von der gesamten Entwicklung des Sektors profitieren, ohne ein hohes Risiko einzugehen. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass der KI-Sektor insgesamt ein hohes Risiko birgt, höher noch als der Tech-Sektor. In der Folge ist auch bei ETFs eine hohe Volatilität zu erwarten. Zudem unterscheiden sich die ETFs teilweise sehr deutlich in ihrer Zusammensetzung. Daher sollte man sich immer genau anschauen, welche Unternehmen und Kriterien in den jeweiligen ETFs enthalten sind.

Drei KI-ETFs im Vergleich

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF (ISIN: IE00BGV5VN51)

Dieser ETF ist zum aktuellen Zeitpunkt der größte ETF aus der Welt der KI. Er hat ein Fondsvolumen von 563 Millionen Euro und eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,35 Prozent. Er enthält sowohl bekannte Tech-Giganten wie Google, Microsoft oder Amazon als auch kleinere Spezialisten wie C3.ai, UiPath oder Illumina. Der gravierende Nachteil ist jedoch seine geringe Fokussierung auf KI. Stattdessen werden der Big-Data-Sektor und Unternehmen aus anderen Bereichen wie Finanzen, Gesundheit oder Industrie, die KI für ihre Anwendungen nutzen abgebildet.

Auch diese KI-ETFs könnten sich lohnen

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (ISIN: IE00BDVPNG13)

Hier werden nun tatsächlich Unternehmen abgebildet, die KI erforschen, mit Namen wie: C3.ai, Illumina, UIPath, Ciena, Cadence Design Systems und Nvidia. Das lassen sich die Herausgeber aber auch etwas besser bezahlen: eine Gesamtkostenquote von 0,40 Prozent steht zu Buche. Allerdings fehlen hier Großkonzerne wie Google & Co. die das nötige Kapital für Innovation besitzen.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BCD43)

Das scheint das Beste aus zwei Welten zu sein: Sowohl kleine KI-fokussiere Unternehmen als auch die finanzstarken Big Player sind vorhanden. Hier ist wohl die Chance am höchsten, tatsächlich den nächsten Gewinner nach OpenAi im Portfolio zu haben und das ist schließlich was wir suchen: maximale Diversifikation um möglichst risikofrei in den Trend um künstliche Intelligenz zu investieren.