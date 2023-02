Vor drei Jahren begann die Corona-Krise, die kurz darauf in einen Crash mündete. BÖRSE ONLINE hat nachgesehen, welche globalen Aktienfonds seither am besten performt und am wenigsten geschwankt haben.



Dazu haben wir mit Hilfe der Software FVBS professional alle globalen Aktienfonds gefiltert, die mindestens eine Milliarde Euro groß sind. Unsere Analyse umfasst dabei den dreijährigen Zeitraum vom 01. Februar 2020 bis zum 31. Januar 2023.



Die besten Performer

Mit Abstand am besten hat sich in den vergangenen drei Jahren der Quantex Global Value Fund entwickelt, den der Schweizer Peter Frech managt. Allerdings hat Quantex den Fonds kürzlich für neue Anlegergelder geschlossen, weil er die aus ihrer Sicht kritische Marke von 1,2 Milliarden Schweizer Franken überschritten hat.



Zu den größten Einzelwerten des Fonds gehören derzeit Petrobras, Philip Morris und Booking Holdings.



Dahinter folgt auf Platz 2 der UniValueFonds: Global von Union Investment, den Stefan Brugger verwaltet. Brugger stuft sich selbst als Contrarian-Investor ein. „Wir investieren daher gern in Unternehmen, deren Gewinne kurzfristig unter ihr langfristig geschätztes Potenzial gefallen sind“, sagt er.



Unter den Top Ten des Fonds-Rankings befinden sich mit dem UniMarktführer und dem UniGlobal zudem zwei weitere Fonds von Union Investment.







Wertentwicklung: Die besten globalen Aktienfonds der vergangenen drei Jahre

Die schwankungsärmsten Fonds

Die geringsten Schwankungen wies in den vergangenen drei Jahren der DJE Dividende & Substanz auf, den Jan Ehrhardt seit der Auflegung am 27. Januar 2003 managt.



Ehrhardt setzt auf Aktien, die im Durchschnitt eine höhere Dividendenrendite als der Gesamtmarkt aufweisen. Entscheidend ist für ihn aber nicht allein die Höhe der Dividendenrendite, sondern eine stabile und idealerweise steigende Dividendenzahlung.



Hoch gewichtet hat der DJE-Fondsmanager derzeit die Aktien von Hannover Rück, Novo Nordisk und Total Energies.



Dahinter reiht sich der DWS Top Dividende ein, den Thomas Schüßler seit Oktober 2005 leitet. Schüßler verfolgt einen dezidiert konservativen Ansatz und möchte in Krisenzeiten weniger verlieren als der breite Markt.









Volatilität: Die schwankungsärmsten globalen Aktienfonds der vergangenen drei Jahre

