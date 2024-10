Nicht einmal der breite Markt hat gegen diesen genialen ETF eine Chance. Um welchen Kandidaten es sich handelt und wie Anleger größtmöglich profitieren.

Dran beißen sich viele Fondsmanager die Zähne aus: Auf lange Sicht besser als der Markt zu sein. Da diese zudem auch noch meist hohe Gebühren verlangen, greifen viele Menschen daher lieber zu den günstigeren ETFs, die passiv einen Index abbilden.

Doch jetzt kommt’s: Tatsächlich gibt es einen ETF, der es seit Jahren schafft, den Markt zu schlagen und dabei nicht mal unbedingt ein fulminant größeres Risiko aufweist.

Mit diesem ETF den Markt schlagen und satte Gewinne einstreichen

Tatsächlich gibt es einen ETF, der es schafft, den Markt immer wieder zu schlagen, berichtete jüngst das Finanzportal „The Motley Fool“. Dabei handelt es sich um den Vanguard S&P 500 Growth ETF. Der S&P 500 enthält die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA und der ETF konzentriert sich dabei auf die wachstumsstärksten von ihnen. Und wie bekannt ist, ist das maßgebliche Wachstum des S&Ps in jüngster Zeit ohnehin vor allem durch die großen Wachstumsaktien wie die Magnificent 7 bestimmt worden.

Im Wachstums-ETF erhalten diese aber eine viel größere Gewichtung. Zwar enthalten sowohl ein ETF auf den herkömmlichen S&P 500 als auch der Vanguard Growth ETF dieselben Top 10 Positionen, zu denen etwa Apple, Microsoft oder auch Nvidia zählen. Allerdings sind diese Top 10 Positionen beim Growth ETF mit rund 60 Prozent relativ stark gewichtet, beim S&P 500 liegt die Gewichtung bei etwa 34 Prozent.

Rund 231 Aktien befinden sich derzeit im Growth ETF. Das Geniale: Auch, wenn die Gewichtung der zehn größten Positionen relativ stark ist und damit gut die Hälfte davon sich auf den Tech-Sektor konzentriert, so ist die restliche Sektorenaufteilung relativ gut durchmischt. Daher wird auch das Klumpenrisiko im ETF nochmal deutlich reduziert.

Mit diesem ETF den Markt schlagen – so investieren Sie

Dabei ist der ETF nicht mal deutlich teurer als einer auf den S&P: Das KGV liegt hier derzeit bei 34, das beim S&P 500 liegt bei 28.

Der Erfolg der Wachstumsstrategie zeigt sich auch in der Performance:

Vanguard Growth ETF Performance

10 Jahre 305%

5 Jahre 123%

3 Jahre 33%

1 Jahr 41%

YTD 28%

S&P 500 Performance

10 Jahre 242%

5 Jahre 93%

3 Jahre 28%

1 Jahre 38%

YTD Jahre 23%

Das Geniale: Auch in Zukunft sollten die Wachstumsunternehmen und damit auch der ETF weiterhin gut abschneiden. Denn da die Notenbanken mittlerweile anfangen ihre Zinsen zu senken und auch für das kommende Jahr weiterhin mit Senkungen gerechnet wird, sollten davon vor allem wachstumsstarke Unternehmen profitieren.

Doch wie kann man in den ETF investieren?

Die schlechte Nachricht vorweg: Leider ist der Vanguard Growth ETF in Deutschland nur schwer handelbar. Doch die gute Nachricht: Es gibt einen ETF, den man in Deutschland kaufen kann und der dieselbe Strategie verfolgt.



Dabei handelt es sich um den JP Morgan Active US Growth UCITS ETF. Es handelt sich hier um einen aktiv gemanagten ETF, der sich auf die besten Wachstumsunternehmen der USA konzentriert. Die Top 10 Positionen sind fast identisch, nur enthält dieser ETF Mastercard und nicht Tesla. Dennoch nehmen die zehn Positionen auch hier eine gewichtung von 54 Prozent ein. Wie beim Vanguard ETF sind 50 Prozent des ETFs aus der Tech-Branche, der Rest ist aber ebenfalls auf mehrere andere Branchen ausgeglichen.

Und auch in der Performance steht der ETF dem Original in nichts nach: Wurde er erst am 18. Januar 2024 aufgelegt, so liegt er seitdem bereits 27 Prozent im Plus. Der S&P 500 hat seit dem 1. Januar eine Performance von „nur“ 23 Prozent.

