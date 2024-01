Seit vergangener Woche gibt es zwei neue Morningstar-Burggraben-ETFs in Deutschland. Doch sind auch diese beiden besser als der MSCI World, so wie der bislang in Deutschland handelbare Burggraben-ETF? Und wozu braucht man die beiden neuen Produkte?

Wir von BÖRSE ONLINE berichten bereits seit Langem darüber, dass der VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (WKN: A12CCN) viel besser als der MSCI World ETF performt (siehe dafür Chart unten). Seit Auflage Ende 2015 konnte der Morningstar-ETF 179 Prozent Rendite bringen und der MSCI World 127 Prozent.

Doch nun gibt es vom Anbieter VanEck zwei neue Morningstar-ETFs in Deutschland. Lohnen die sich auch so für Anleger?

2 neue Morningstar-Burggraben-ETFs in Deutschland handelbar

So schreibt der ETF-Anbieter VanEck in der Pressemitteilung: "Der Vermögensverwalter VanEck listet heute zwei neue Burggraben-ETFs an der Deutschen Börse Xetra und der London Stock Exchange: Mit dem VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF können Anleger in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen investieren, die über einen sogenannten wirtschaftlichen Burggraben, also langfristige und stabile Wettbewerbsvorteile gegenüber ihrer Konkurrenz, verfügen. Der VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF fokussiert sich mit dem gleichen Ansatz auf Aktien von US-amerikanischen Small- und Mid-Cap-Unternehmen."

Dabei investiert der VanEck Morningstar US Wide Moat ETF (Wide Moat steht für Burggraben) in insgesamt 49 Unternehmen und kostet 0,46 Prozent Gebühren pro Jahr. Zu den Top-Positionen gehören Salesforce, Equifax, Masco, Allegion und Teradyne. Dabei ist dieser neue ETF ähnlich zum bisherigen Champion dem VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF. Doch dieser setzt auf insgesamt 60 Aktien, wobei sich auch Allegion und Teradyne unter den Top-Positonen befinden.

Doch vor allem der zweite ETF dürfte für Anleger spannend sein. Denn so ein Produkt gibt es von Morningstar noch nicht auf dem deutschen Markt. Während alle bisherigen Burggraben-ETFs auf die Blue-Chip-Aktien setzen, geht es hier um MidCaps und SmallCaps. Ob dieser dann besser abschneiden wird als der MSCI World, das muss man abwarten. Der Small-Cap-ETF kostet 0,49 Prozent Gebühren pro Jahr und setzt aktuell auf 98 Aktien. Zu den Top-Positionen zählen Expedia Group, Bank of New York Mellon, Doordash, Equifax und Evercore.

Allerdings muss man der Fairness halber sagen: Der vierte ETF, den es bereits länger gibt, nämlich der VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF, konnte den MSCI World ETF bislang nicht schlagen.

Sind die neuen ETF besser als der MSCI World?

In der Presse-Mitteilung von VanEck heißt es.„Die Indizes basieren auf der zukunftsorientierten Analyse des Morningstar Equity Research Teams“, erklärt Andrew Lane, Director of Equity Research bei Morningstar. „Seit seiner Auflegung im Februar 2007 bis zum Jahresende 2023 hat der Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM seine Benchmark, den Morningstar US Market Index, jährlich um 327 Basispunkte übertroffen. In jedem der drei Jahre 2008, 2018 und 2022, in denen der Markt rückläufig war, hat er sich besser gehalten als der breite US-Aktienmarkt und auch in jedem darauffolgenden Erholungsjahr eine Outperformance erzielt.“

Die nachhaltige Variante des ETFs, den es schon in Deutschland gibt, konnte den MSCI World deutlich schlagen. Die weltweite Variante dabei nicht. Ob die beiden neuen ETFs ab jetzt auch besser als der MSCI World performen, das bleibt abzuwarten. In wirtschaftlich starken Zeiten zeigen sich Small Cap-Aktien aber oft als sehr stark.

Dennoch ist es für Anleger auf jeden Fall schön, neben dem MSCI World und den bisherigen Morningstar-Burggraben-ETFs jetzt noch zwei neue Produkte am Markt zu haben.

