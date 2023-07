Zuletzt ist der MSCI World Index kräftig gestiegen und bald kann er ein neues Rekordhoch bilden. Vor allem winken dem MSCI World ETF jetzt 26 Prozent Rendite. Was Anleger wissen müssen.

In den vergangenen vier Monaten ist der MSCI World Index um 16 Prozent gestiegen. Was der ETF auf den MSCI World normalerweise in zwei Jahren an Gewinn einfährt, verteilte er nun auf nur vier Monate. Dennoch kann die Reise durchaus noch weiter gehen. Ein neues Rekordhoch und insgesamt 26 Prozent Rendite ab jetzt winken noch. Und das sind die Gründe dafür.

MSCI World kurz vor neuem Rekordhoch

www.tradingview.com MSCI World Rekordhoch

In dem Chart sehen Anleger den iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc), den größten ETF auf den MSCI World. Und sie sehen eine Fibonacci-Analyse. Diese Zahlenfolge, welche in der Natur und auch an der Börse häufig vorkommt, arbeitete der ETF schön ab. Auf jedem Level fand er erst Widerstand und dann Unterstützung und arbeitete sich so nach der Korrektur im letzten Jahr wieder nach oben. Nun wurde die Korrektur schon vor einigen Wochen erfolgreich beendet mit dem Überspringen des 0,5er und des 0,616er Levels. Um jetzt zum Rekordhoch zu gelangen, was noch etwas mehr als sieben Prozent entfernt ist, muss der Index nur noch über das 0,786er-Level springen. Das dürfte in den kommenden Wochen gelingen. Und danach ist der Weg frei für weitere Gewinne beim MSCI World ETF.

Darum kann der ETF auf den MSCI World noch 26 Prozent zulegen

www.tradingview.com 26 Prozent Potenzial beim MSCI World

Im obigen Bild sehen Anleger wieder die gliche Fibonacci-Analyse beim MSCI World ETF. Und sie sehen, dass zuletzt immer eine positive Woche auf eine negative folgte und dass die Fibonacci-Level sukzessive abgearbeitet wurden. Wenn das 0,786er-Level fällt, dann rückt ganz schnell das Rekordhoch und dann automatisch das 1,618er-Level in den Blickpunkt. Denn Fibonacci-Zahlen verhalten sich oft im 61,8 Prozent-Verhältnis. Und das würde aktuell bedeuten, dass der MSCI World ETF noch weitere 26 Prozent von heute an steigen kann, bevor es zu einer größeren Korrektur kommt.

Anleger können ihre Sparpläne auf den MSCI World also ruhig weiterlaufen lassen. Im Sommer kann es nochmal zu einer kleineren Korrektur kommen, besonders im schlechtesten Börsenmonat des Jahres, dem September. Hier können Anleger dann nochmal mehr nachkaufen, bevor es ab Herbst wieder mehr Aufwärtspotenzial beim MSCI World geben kann.

Und lesen Sie auch: Das hält ChatGPT vom MSCI World Index – Und das sind laut KI die besten MSCI World ETFs

oder: Tagesgeld: Sparkassen bieten jetzt bis zu 3,6 Prozent Zinsen - Wie Sparer nun umschichten sollten