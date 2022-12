Es gibt einen Blockchain-Fonds in Deutschland, der besser performt als Krytowärungen. Auf welche Krypto-Aktien Anleger setzen sollten.

Der ART Transformer Equities I stammt aus München. Denn die Universal Investment GmbH stellt seit 2019 mit diesem Blockchain-Fonds eine Möglichkeit für Anleger dar, in Krypto-Aktien zu investieren. Dabei schlug sich der Fonds zuletzt deutlich besser als Bitcoin, Ethereum und Co. Doch was bekommen Anleger mit diesem Produkt?

Das ist der Blockchain-Fonds

Der ART Transformer Equities I mit der WKN: A2PB6Q wurde am 1. Mai 2019 aufgelegt. Darin befinden sich zahlreiche Krypto-Aktien, die wir gleich noch näher vorstellen. Der Blockchain-Fonds lautet auf Euro, arbeitet ausschüttend und weist momentan keinen Ausgabeaufschlag auf. Die jährlichen Gebühren belaufen sich auf 1,33 Prozent was für einen Fonds nicht sehr hoch ist.

Auf Jahressicht ist der in Deutschland aufgelegte Krypto-Fonds rund 40 Prozent im Minus. Doch verglichen mit Kryptowährungen, die um mehr als 60 Prozent gefallen sind, ist das deutlich besser. Und dank dieses Discounts bieten sich für Anleger jetzt gute Einstiegschancen. Doch welche Krypto-Aktien befinden sich überhaupt in dem Blockchain-Fonds?

Diese Krypto-Aktien befinden sich im Blockchain-Fonds

Die meisten Aktien im Fonds stammen mit 64 Prozent aus den USA. Dahinter folgen aber mit fast 10 Prozent deutsche Aktien, mit fast 5 Prozent kanadische und dann noch indische (4,38 Prozent), niederländische (4,33 Prozent) und japanische (3,56 Prozent). Der Rest verteilt sich auf weitere Länder. Die größten zehn Positionen stehen für 28 Prozent des Fonds und um diese Aktien geht es:

GFT Technologies

ASML Holding

EPAM Systems

Nvidia

Advanced Micro Devices

Apple

Infosys

Converge Technology

BOX

IBM

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin