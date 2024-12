Ein MSCI World ETF ist Ihnen nicht verrückt genug? Dann werden Sie mal einen Blick auf diese exotischen Vertreter. Von der Haustierpflege bis zu politisch inspirierten Investments. Hier kommen vier nicht ganz ernst gemeinte Investmenttipps.



ETFs gibt es für Anleger mittlerweile wie Sand am Meer. Und obwohl sich der MSCI World als ein breit gestreuter Index weiterhin großer Beliebtheit erfreut, suchen Anleger immer mehr nach spezielleren Varianten des passiven Investierens, die unter anderem nur einzelne Branchen abbilden.

Viele denken jetzt vielleicht an ETFs aus dem Energiesektor oder Tech-ETFs. Es geht aber teilweise noch viel spezieller – und skurriler. In diese vier ETFs sollten sich nicht unbedingt Geld stecken, aber sie zu kennen kann nicht schaden.



ETFs auf Texas oder Haustierpflegeprodukte

Noch relativ naheliegend ist der Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS ETF), der auf besonders vielversprechende Unternehmen aus Texas setzt. Neben Ölaktien, mit denen Anleger wohl gerechnet haben, finden sich in dem Aktienkorb aber auch Technologiewerte wie Tesla oder Digital Realty Trust aus dem Immobiliensektor.

Etwas kurioser ist der PAWZ-ETF, der vor allem Haustierbesitzer ansprechen sollte. Immerhin haben sieben von zehn Haushalten in Amerika mindestens ein Haustier, wie die Internetpräsenz des ETF angibt. Der passive Investmentfonds setzt dabei auf Unternehmen, die sich um die Gesundheit und die Pflege von Hund, Katze und Co. kümmern. Mit dem Konzern Chewy hat übrigens ein Unternehmen den größten Anteil am Fonds, dessen Aktie von Experten auch immer wieder als Geheimtipp genannt wird.



ETF auf Politiker und…K-Pop?

Wir gehen auf der Skala der Verrücktheit wieder einen Schritt zurück. Dass viele Menschen wie bekannte Milliardäre investieren möchten und Portfolios nachbauen, das kennt man. Der Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF aka NANC-ETF, benannt nach der US-Politikerin Nancy Pelosi, setzt sich aber aus Aktien zusammen, die bei führenden Politikern aus Amerika beliebt sind. Der ETF bildet die Anlagen aller demokratischen Kongressabgeordneten und sogar die der Ehepartner nach. So groß sind die Unterschiede zu den Milliardären aber nicht. Genau wie im Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE finden sich in dem ETF-Klassiker wie Microsoft, Amazon oder Nvidia.



Das große Finale bildet aber der JAKOTA K-Pop and Korean Entertainment ETF (KPOP), der tatsächlich in die wachsende koreanische Entertainment-Industrie Geld steckt. Dazu gehören unter anderem Merchandising-Unternehmen oder Plattenfirmen, die direkt davon profitieren, wenn international bekannte Bands wie BTS einen Hit landen. Besonders gut lief der Fonds bisher zwar nicht, aber einen kurioseren ETF werden Sie kaum finden.

