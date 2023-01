Das neue Jahr beginnt mit guten Vorsätzen, zum Beispiel endlich mit dem Investieren zu starten. So fangen Sie im Jahr 2023 endlich mit der Börse und Geldanlage an. Von Johann Werther

Ein neues Jahr bedeutet auch neue Vorsätze und einen davon können Sie auch gleich wahr machen. Wer 2023 mit dem Investieren starten will, der hat es einfach. Aktien sind günstig und können durch Discount- und Neobroker auch fast komplett kostenlos gekauft werden. Für den langfristigen Vermögensaufbau benötigt man also nichts anderes als den richtigen Broker. Diesen finden Sie in unserem Boerse-Online Depotanbieter Vergleich.

ETFs und Einzelaktien

Ist das Depot einmal eröffnet, heißt es nach den richtigen Aktien und Anlageformen zu schauen. In der Vergangenheit sind neben Einzelaktien und Fonds vor allem Finanzprodukte wie ETFs sehr beliebt geworden. Diese bilden einen Korb aus verschiedenen Aktien ab. So enthält beispielsweise der iShares MSCI World über 1600 Aktien und ermöglicht es Ihnen an der Wertsteigerung und Wirtschaftsentwicklung in den Industrieländern zu profitieren. Dazu mischen Anleger gerne noch ETFs auf die Schwellenländer in einer 70/30-Gewichtung. Die richtigen Produkte dazu finden Sie aber in unserem ETF Vergleich.

Wer lieber auf Einzelaktien setzen möchte, der sollte sich grundsätzlich die alten Sprüche der Investmentlegende Warren Buffett vor Augen führen, nämlich “Investiere nur in das, was du auch verstehst”. Wer seine Vermögensanlage über Einzelaktien starten möchte, der sollte sehr gut darüber Bescheid wissen, was zu tun ist, welche Kennzahlen beachtet werden müssen und dergleichen.

Value – Der beste Einstieg für 2023

Während in den vergangenen Jahren aber immer unprofitable Techunternehmen die Lieblinge der Börse waren, so sind es nun wieder die stabilen Geschäftsmodelle. Diese “Value”-Aktien bilden eine solide Basis für jedes Portfolio mit meist starken und gut etablierten Marken.

Beispiele für klassische Value Aktien sind:

McDonalds

Coca-Cola

Unilever

Nestlé

Allianz

LVMH

Diageo

Diese und andere Aktien tendieren dazu, in Krisenzeiten deutlich besser zu performen als der Markt, da sie weniger Konjunkturabhängig sind. Außerdem sind diese Unternehmen profitabel und schütten an Anleger zumeist auch Bardividenden aus, welche es nur für das Halten einer Aktie an einem spezifischen Stichtag gibt.

2023 - Der perfekte Einstieg an der Börse

Doch vor allem heißt es erst einmal anfangen, denn 2023 ist ein ideales Jahr an der Börse einzusteigen. Die Bewertungen sind stark zurückgekommen und auch wenn der Markt noch weiter fallen sollte, dürften sich Investments hier sehr langfristig rentieren.

Als Anleger sollte man nämlich nicht nur das Wissen mitbringen, sondern auch die Ruhe und Zeit für den langfristigen Vermögensaufbau.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz