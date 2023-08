Die Inflation in den USA steigt wieder auf 3,2 Prozent. Im Juni hatte die Teuerung noch 3,0 Prozent betragen, doch Experten hatten die Inflation im Juli sogar auf 3,3 Prozent geschätzt. Und so reagieren Aktien, Wall Street, Dollar, Edelmetalle, Kryptowährungen.

Die Inflation in den USA ist wieder auf dem Vormarsch. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli um 3,2 Prozent nach 3,0 Prozent im Juni, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Wert von 3,3 Prozent gerechnet. Die US-Notenbank Fed will die Inflation eindämmen und es von der Datenlage abhängig machen, ob sie im September die Leitzinsen weiter erhöht oder nicht.

Beim Blick auf die frischen Zahlen achten die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell auch auf die sogenannte Kernrate, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert werden. Diese Rate sank leicht auf 4,7 Prozent. Ökonomen hatten mit 4,8 Prozent gerechnet. Die Kennziffer lässt Rückschlüsse auf die grundlegenden Inflationstrends zu und ist für die Fed daher sehr wichtig. Die Fed hat die Zinsspanne zuletzt auf 5,25 bis 5,50 Prozent angehoben. Aus dem Kreis der Währungshüter kamen unterschiedliche Signale, wie es weitergehen soll: Laut Direktorin Michelle Bowman dürften noch weitere Zinserhöhungen notwendig sein, um die Inflation zu zähmen. Der Chef des Fed-Bezirks Atlanta, Raphael Bostic, sah zuletzt hingegen keinen Bedarf mehr für Erhöhungen.

So reagieren die Börsen auf die Inflation

Die Börsen reagieren erstmal positiv auf diese Nachrichten, weil die Inflation nur minimal anzog. Sie sehen die Zahlen aktuell als Erfolg.

Nachdem der DAX heute im Tagesverlauf schwankte und am Nachmittag eher gen Süden tendierte, helfen die Inflationszahlen leicht. Der DAX steht bei plus 0,48 Prozent und 15.930 Punkten. Mit Eröffnung der US-Börsen legt der DAX aber richtig los und steigt auf plus 1,25 Prozent und 16.050 Zähler.

Die Wall Street öffnet erst gegen 15:30 und erst dann wird richtig Bewegung in die US-Börsen kommen. Vorbörslich sind sowohl der Dow Jones, der S&P 500 als auch die Tech-Börse Nasdaq im Plus. Rund eine halbe Stunde nach Handelsbeginn liegt der Dow Jones mit 1,25 Prozent Plus weit vorne, der S&P 500 ebenso stark und die Nasdaq befindet sich sogar 1,7 Prozent im Plus.

Der Euro sprang gegenüber dem Dollar nach den Inflationszahlen hoch, bedeuten diese doch, dass die US-Notenbank bei der nächsten Zinssitzung die Zinsen wohl nicht weiter anheben wird. Demzufolge wird der Euro gegenüber dem Dollar stärker. Heute notiert die Europäische Leitwährung bei plus 0,56 Prozent und 1,1041 Dollar.

Auch Gold und Silber legen jeweils rund ein halbes Prozent zu, während die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum in Euro gerechnet jeweils rund ein halbes Prozent verlieren.

(Mit Material von Reuters)