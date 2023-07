Der DAX zeigt sich nach einem starken Auftakt sehr volatil. Doch die Wall Street kann abermals zulegen. Zudem stehen die Aktien von Vonovia, Covestro und Daimler Truck im Fokus.

DAX zeigt sich volatil

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwochmorgen von positiven US-Vorgaben profitiert und an seine Vortagesgewinne angeknüpft. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,69 Prozent und damit über das Vorwochenhoch auf 16 236,30 Zähler. Allerdings zeigte sich der Leitindex anschließend sehr volatil und gab fast alle Gewinne bis auf 16.162 Punkte wieder ab und fiel sogar ins Minus. Am späten Nachmittag konnte sich der DAX wieder aus dem Minus befreien und notiert noch bei plus 0,1 Prozent und 16.135 Punkten.

Inmitten einer Flut aus Firmenbilanzen haben die US-Börsen am Mittwoch etwas zugelegt. Alle drei großen US-Indizes wiesen im frühen Handel ein Plus von je 0,4 Prozent aus. Der Dow-Jones-Index stand dabei bei 35.073 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 bei 4574 Punkten und der Index der Technologiebörse Nasdaq bei 14.417 Zählern.

Mit Netflix und Tesla werden gleich zwei Tech-Megacaps am Abend (MESZ) Zahlen vorlegen, die maßgeblich für die breite Kursrally an der Wall Street verantwortlich sind. Bei den Aktien von Goldman SachsGS.N ging es in einem volatilen Handel bis zu ein Prozent abwärts, nachdem der Gewinn im Quartal wegen Abschreibungen im Immobilienbereich und schleppender Geschäfte im Investmentbanking stark eingebrochen war. Die bereits vorgelegten Quartalsberichte anderer Großbanken seien ziemlich gut ausgefallen, Goldman seien wahrscheinlich die ersten, bei denen es nicht so rund laufe, sagte Dennis Dick, Marktstrukturanalyst bei Triple D Trading. Bank of America, JPMorgan sowie Wells Fargo hatten von den höheren Zinsen profitiert.

Bei den Anlegern der Telekom-Konzerne AT&T und Verizon schwand indes die Angst vor finanziellen Risiken wegen der Verwendung bleiummantelter Kabel. Die Aktien gewannen 6,8 und 3,1 Prozent. AT&T gab bekannt, dass Blei-Kabel weniger als zehn Prozent seines Kabelnetzes ausmachten. Mehr als zwei Drittel davon seien entweder erdverlegt oder in Leitungen verlegt, gefolgt von Luftkabeln und einem sehr kleinen Teil, der unter Wasser verlaufe, hieß es. In Medienberichten hatte es geheißen, dass die Kabel möglicherweise benachbarte Böden und Trinkwasserquellen kontaminiert hätten.

Vonovia Aktie im Fokus

Die Erholung der Immobilienbranche hat am Mittwoch weiter Fahrt aufgenommen, weswegen sich auch Vonovia an der DAX-Spitze wiederfindet.

Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Real Estate schoss um 4 Prozent nach oben auf das höchste Niveau seit Anfang Mai. Aktien von Vonovia schafften es mit plus 5 Prozent gar zurück auf den Stand vom März. LEG führten den MDax mit plus 4,7 Prozent an. Im Jahr 2023 liegen sie inzwischen wieder im Plus, nachdem sie Ende Mai noch ein Viertel an Wert verloren hatten.

Analyst Thomas Rothäusler von der Deutschen Bank hatte tags zuvor in einer Branchenstudie Hoffnung auf eine Bodenbildung der durch den Zinsanstieg schwer gebeutelten Branche gemacht. Vonovia hatte er neu zum Kauf empfohlen. Am Morgen fiel zudem der Zins für Staatsanleihen in Deutschland auf den tiefsten Stand seit Ende Juni.

Positive Signale kamen auch vom Finanzdienstleister Hypoport, der erste Anzeichen einer Stabilisierung sieht. Der Wert der auf seiner Plattform vermarkteten Immobilien sei im vergangenen Quartal um fünf Prozent auf 2,5 Milliarden Euro geklettert, hieß es. Hypoport-Aktien gewannen daraufhin 10 Prozent.

Aktien von Covestro gefragt

Außerdem könnte der Übernahmepoker um Covestro könnte in eine neue Runde gehen. Informierten Personen zufolge erhöht der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) sein Gebot für den Dax-Konzern auf 57 Euro je Aktie, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend berichtete. Damit würde der Konzern rein rechnerisch mit gut elf Milliarden Euro bewertet. Adnoc hatte laut früheren Berichten zuvor rund 55 Euro je Aktie geboten. Diese informelle Offerte habe Covestro als zu niedrig abgelehnt, aber prinzipiell Gesprächsbereitschaft signalisiert. Sowohl Covestro als auch Adnoc wollte sich am Dienstag auf Bloomberg-Anfrage nicht äußern.

Die Covestro-Aktie kam am Mittwoch zurück, nachdem sie am Vorabend angesprungen war. Kurz vor Handelsschluss hatte das Papier am Dienstag auf die Neuigkeiten mit einem Kurssprung auf das höchste Niveau seit Februar 2022 reagiert. Am Mittwoch sank der Kurs um gut ein Prozent auf unter 50 Euro.

Sollte Covestro die Verhandlungen mit Adnoc aufnehmen, könnte es den mit der Sache vertrauten Personen zufolge Spielraum für weitere Erhöhungen des Angebots geben. Noch sei aber offen, ob und wie der Chemiekonzern auf den Vorschlag reagieren werde. Unter anderem soll das Covestro-Management Bedenken haben, ob es von Vorteil wäre, das Spezialchemie-Geschäft auszubauen.

Aktien von Daimler Truck im Fokus

Weiterhin sind die Papiere von Daimler Truck am Mittwoch unter ihre 21-Tage-Linie gesackt. Die Aktien des Nutzfahrzeugherstellers wurden im Fahrwasser schwacher Volvo-Anteilsscheine um bis zu 3,5 Prozent mitgerissen, nachdem sie noch leicht im Plus eröffnet hatten. Volvo hat im zweiten Quartal zwar deutlich mehr verdient als erwartet, dämpfte aber im Ausblick die Erwartungen. Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung und steigender Zinsen stellen sich die Schweden auf eine abgeschwächte Nachfrage ein.

