Im DAX hat es heute vor allem Auto-Aktien erwischt – Papiere wie VW, Mercedes & Co. geben deutlich nach. Was dahintersteckt und was Anleger jetzt wissen müssen.

Autsch. Minus 0,5 Prozent liegt der deutsche Leitindex DAX heute bereits im Minus. Damit steht er aktuell bei 18.345 Punkten. Etwas weniger pessimistisch geht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 zu, der 0,2 Prozent im Minus liegt und damit bei 4.769 Punkten im Vergleich zum Vortag steht.

Eine spürbare Erholung im Dax scheitere an der massiven Widerstandszone zwischen 18.450 und 18.500 Punkten, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Nach dem deutlichen Rutsch vom Rekordhoch seien die Anleger verunsichert und hielten ihr Pulver im saisonal schwachen September eher trocken.

Laut der Commerzbank richtet sich der Fokus bereits auf die Verbraucherpreise aus den USA, die am Mittwoch auf der Agenda stehen, und die US-Erzeugerpreise am Donnerstag. Diesen Daten wird einmal mehr entscheidender Charakter beigemessen vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am 18. September. Dreh- und Angelpunkt der Diskussion ist, wie umfangreich deren erste Zinssenkung ausfallen wird.

Mit Material von dpa-afx

Auto-Aktien wie VW, Mercedes und Co. ziehen DAX nach unten – das steckt dahinter

Vor allem für Auto-Aktien läuft es heute im DAX nicht gut. So liegen die Aktien von VW, Porsche und Mercedes jeweils 2,8, 3,4 und 3,7 Prozent im Minus. Der Grund: Eine Gewinnwarnung von BMW, die die anderen Auto-Aktien gleich mit sich zog. Die Aktie dieses Autobauers liegt daher sogar über acht Prozent im Minus. Und auch die Continental-Aktie musste Federn lassen und liegt ebenfalls über acht Prozent im Minus. Die Hintergründe zum BMW-Continental-Drama erfahren Sie hier.

Während der Autosektor auch europaweit schwer unter Druck geriet, waren Immobilienwerte gefragt. Als Antrieb für die Branche erwies sich eine Kaufempfehlung durch die US-Bank Goldman Sachs für die Anteilsscheine des Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown, die als einsamer Spitzenreiter im MDax um gut zehn Prozent anzogen. Angesichts wohl weiter sinkender Zinsen hellten sich die Aussichten im Sektor insgesamt auf, schrieb Analyst Jonathan Kownator. Daher markiert die Aktie von Vonovia derzeit auch von der Performance her mit einem Plus von über einem Prozent die Spitze im DAX.

