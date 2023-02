Erneut befindet sich der deutsche Aktienindex DAX an einem ganz wichtigen Level im Chart. Worauf es jetzt ankommt und was für Anleger heute noch wichtig wird.

Schaut man sich den Chart des DAX an, so stößt der Index wieder an seine seit September 2022 gültige Aufwärtstrendlinie (siehe Chart unten). Zwar hatte der Index sie zwischenzeitlich schon mal verlassen und dann wiedererobert, doch bei einem erneuten Bruch sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass dieses Kunststück nochmals gelingt. Insofern wäre es für den DAX gut, wenn er in den kommenden Tagen weiter steigt und einen kleinen Puffer einbaut. Nach seinem erneuten Test des Fibonacci-Levels bei 15.330 Punkten steht einem Anlauf der 16.000 Punkte auch erstmal charttechnisch nichts im Wege.

www.tradingview.com DAX

So performt der DAX am Donnerstag

Die Konjunkturhoffnungen der europäischen Anleger haben nach US-Daten einen Dämpfer erhalten. Der DAX drehte sich am Donnerstagnachmittag mit 15.496 Punkten ins Minus, während er zuvor bis zu 0,8 Prozent zugelegt hatte. Der EuroStoxx50 lag mit 4284 Zählern noch leicht im Plus, nachdem er am Vormittag auf dem höchsten Stand seit mehr als einem Jahr geklettert war. Auch die Leitindizes in Frankreich und Großbritannien hatten im frühen Handel Rekordwerte verzeichnet. Anleger machten auch hier nach dem stärker als erwarteten Anstieg der Erzeugerpreise in den USA Kasse.

Die Erzeugerpreise legten im Januar um 6,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg von 5,4 Prozent gerechnet. Von Dezember auf Januar zogen die Preise mit 0,7 Prozent fast doppelt so stark wie erwartet an.

Aus den Daten lassen sich frühe Signale für die Entwicklung der Verbraucherpreise ablesen. Diese sind wiederum ein wichtiger Faktor, der die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche beeinflussen könnte. Ein stärker als erwarteter Anstieg schürt somit die Zinsängste der Anleger. In den USA lagen die wichtigsten US-Futures daraufhin bis zu mehr als ein Prozent tiefer.

Bei den Unternehmen legte die Commerzbank für das vergangene Jahr einen mehr als verdreifachten Gewinn vor. Lesen Sie hier, warum es die erste Dividende seit 2018 und einen Aktienrückkauf bei der Commerzbank gibt. Airbus setzte sich ein Ziel von 720 ausgelieferten Flugzeugen - so viele, wie auch 2022 schon an die Kunden hätten übergeben werden sollen. Am Jahresende waren es aber nur ausgelieferte 661 Maschinen.

BITCOIN STEIGT AUF SECHS-MONATS-HOCH

Derweil griffen Anleger bei Bitcoin zu. Die Kryptowährung stieg um bis zu drei Prozent auf 24.898 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit August. Dies spreche für einen anhaltenden Risikoappetit der Anleger, sagte Timo Enden von Emden Research. "Investoren dies- und jenseits des Atlantiks setzen weiterhin darauf, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft nachlassen könnte." Zudem beflügelte auch der Einstieg von etablierten Investoren wie Citadel Securities bei der Krypto-Bank Silvergate Analysten zufolge die Branche.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Donnerstag

Am Donnerstagabend befinden sich die Aktien von adidas mit plus 3,21 Prozent an der DAX-Spitze. Außerdem gewinnen Airbus mit plus 3,98 Prozent und Deutsche Bank mit plus 3,38 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren Siemens Healthineers mit minus 2,07 Prozent am meisten, ebenso Vonovia mit minus 2,60 Prozent und Zalando mit minus 1,74 Prozent.

(Mit Material von Reuters)