Der deutsche Leitindex kann zum Wochenstart ein deutliches Plus verbuchen. Besonders Aktien wie Infineon oder Bayer profitieren. Doch eine bereits letzte Woche stark gecrashte Aktie sagt schon wieder ab. Was steckt dahinter?

Gute Laune beim DAX: Der deutsche Leitindex liegt heute bereits über 1,5 Prozent im Plus und steht bei 18.447 Punkten. Ähnlich optimistisch geht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 zu: dieser liegt sogar 1,7 Prozent im Plus und steht bei 4.909 Punkten.

Unterstützung kommt vor allem von den US-Börsen, die ebenfalls eine Erholung signalisieren. Der Rückzug des amtierenden Präsidenten Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf gegen Donald Trump scheint bei den Anlegern jenseits des Atlantiks mit Erleichterung aufgenommen zu werden. Nach dem Attentat auf Ex-Präsident Trump vor einer Woche schienen dessen Chancen, im November erneut zum Präsidenten gewählt zu werden, zuletzt gestiegen. Nun werden die Karten neu gemischt.

Das Plus dürfe auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der DAX weiter unter Verkaufsdruck stehe, schreibt auch Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Der Abwärtstrend in der saisonal schwachen Sommerzeit schlage in diesem Jahr voll durch. Laut Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden der DZ Bank, bleibt zudem noch abzuwarten, ob die Kursgewinne zum Wochenauftakt tatsächlich auf Bidens Entscheidung zurückzuführen sind oder doch eher eine Gegenreaktion auf die signifikanten Kursverluste der vergangenen Handelstage darstellen.

Infineon als Gewinner im DAX – doch für diese Aktie geht es schon wieder nach unten

Das Halbleiterunternehmen Infineon bildet derzeit mit einem Plus von über 4 Prozent von der Performance her die Spitze im deutschen Leitindex. Wie „Finanztrends“ berichtete, kündigte der Konzern heute eine neue Kooperation mit Amkor an, um das Engagement hinsichtlich Nachhaltigkeit zu optimieren. Bei Amkor handelt es sich um ein führendes Unternehmen aus dem Bereich Halbleiterverpackungen und -testdienstleistungen und es soll eine wichtige Rolle bei der globalen Elektronik Lieferkette spielen. Auch die Bayer-Aktie konnte über 3 Prozent zulegen, die Hintergründe erfahren Sie hier

Für Sartorius ging es hingegen weiter bergab. Mit einem Minus von über 1,4 Prozent bildet die Aktie derzeit das Schlusslicht im DAX. Erst am 18. Juli verlor die Aktie zweistellig. Die Hintergründe lesen Sie hier. Heute haben mehrere Analysten ihre Einschätzungen für Satorius gesenkt. So senkte Kepler Cheuvreux Sartorius auf 'Reduce' von zuvor Hold und hat das Kursziel von 360 auf 185 Euro fast halbiert. Die Gewinnwarnung des Laborausrüsters sei schlimmer als befürchtet ausgefallen, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts. Auch MWB Research senkte die Aktie von Hold auf Sell und das Kursziel von 210 Euro auf 173 Euro. Ebenfalls senkte Metzler sein Kursziel von 350 auf 300 Euro, beließ die Einstufung aber auf Kaufen. Die insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Kennziffern des Laborausrüsters seien von einem trüberen Ausblick überschattet worden, schrieb Analyst Alexander Neuberger in einer am Montag vorliegenden Studie.

Im Dax dürften SAP einen Blick wert sein. Europas größter Softwarehersteller wird nach dem US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Analysten erwarten, dass die Walldorfer weiter vom Lauf in der Cloud profitiert haben. Unsere Vorab-Einschätzung lesen Sie hier

Mit Material von dpa-afx

