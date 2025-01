Nach der mehrtägigen Rekordjagd des DAX legt der deutsche Leitindex heute eine Pause ein. Wie geht es nach dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident weiter? Außerdem im Fokus: Deutsche Autoaktien und Siemens Healthineers.

Gleich vier Tage in Folge hatte der DAX einen Lauf und brach einen Rekord nach dem anderen. Am heutigen Dienstag legte der deutsche Leitindex dann eine Pause ein. Dennoch schaffte er es am Nachmittag in der spitze erneut über die 21.000-Punkte-Marke, brach jedoch keinen weiteren Rekord. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt leicht unter dem Niveau vom Vortag, hält sich jedoch dennoch stabil bei 5.158 Punkten.

Die scharfe Rhetorik des neuen US-Präsidenten Donald Trump zum Amtsantritt sorgt an den Finanzmärkten für Zurückhaltung. Der neue US-Präsident inszenierte sich mit einer "America First"-Politik als Heilsbringer für die USA und versprach einen neuen Aufschwung für das Land. In seiner Antrittsrede versprach er, die Inflation zu senken, die Energieproduktion anzukurbeln und Einfuhrzölle zu erheben. Hohe Zölle kündigte er für Einfuhren aus Kanada und Mexiko an.

Trump werde wohl die Zölle auf Importe aus China deutlich erhöhen, prognostizierte Ökonomin Lizzy Galbraith vom Vermögensverwalter abrdn Investments. Einen "globalen Basiszoll" werde der neue US-Präsident aber wohl vermeiden und stattdessen selektiver vorgehen. Sollte Trump stärker mit "handelspolitischen Notstandsbefugnissen" agieren, so käme dies einem Szenario "Trump entfesselt" nahe.

Auto-Aktien im DAX unter Druck – Siemens Healthineers profitiert

Im Dax zeigten die Automobilwerte Kursschwäche. Deutschlands Autoexporte in die USA drohen unter Importzöllen unter der Regierung Trump zu leiden. Die Verluste von Porsche AG, Mercedes-Benz, Volkswagen und BMW reichten von 1,3 bis 2 Prozent. Aktuell bildet die BMW Aktie mit Minus 1,6 Prozent von der Performance her das Schlusslicht im DAX.

An die Spitze des deutschen Leitindex schafft es hingegen von der Performance her aktuell die Aktie von Siemens Healthineers mit 2,8 Prozent. die Bank of America hat ihr Kursziel von 60 auf 66 Euro angehoben und sieht damit noch reichtlich Luft nach oben. Gleich auf Platz zwei folgt die Aktie von Siemens Energy mit einem Plus von aktuell zwei Prozent. Die Privatbank Berenberg hat hier die Einstufung mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die Sorgen um Windsparte und Bewertung hält Analyst Philip Buller laut seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar für "Noise", also viel Lärm um nichts. Den Kursrückschlag nach einer damit begründeten Verkaufsempfehlung eines anderen Experten rät er zum Kauf zu nutzen.

Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch:

Fondsmanager verrät: Diese Aktien sind unsere neuen Value-Diamanten

Oder:

Unterschätzte Chance? Dieser Dividenden-Aristokrat hat ein Mega-Ass im Ärmel