Es ist phänomenaler Tag für den DAX und der Index knackt weiter Rekorde. Nur die Aktien von Bayer und Porsche tanzen aus der Reihe. Was ist da los?

Schier unglaublich: Der DAX gewinnt heute wieder über ein Prozent zum Vortag, erreichte in der Spitze heute 21.330 Punkte. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, läuft es rund: Der Index liegt über 0,8 Prozent im Plus und steht bei 5.208 Punkten.

Der deutsche Leitindex erklomm damit heute die fünfte Höchstmarke in sechs Handelstagen. Die Börsen profitieren von Infrastrukturplänen der Trump-Regierung, die viel Geld verschlingen dürften. Für das noch junge Aktienjahr 2025 steht beim DAX bereits ein Gewinn von über sechs Prozent zu Buche.

Diese Aktien stehen beim DAX heute im Fokus – Bayer und Porsche enttäuschen

Besonders die Aktie von Siemens Energy konnte heute mit einem gewaltigen Plus überzeugen. Ein Profiteur solcher Milliardeninvestitionen in Infrastruktur der USA könnte der Elektro- und Energietechnikkonzern Siemens Energy sein. Mehr Gründe zum heutigen Kurssprung der Aktie erfahren Sie hier.

Auch die Aktie von Adidas konnte heute stark anziehen, liegt aktuell fast sieben Prozent im Plus. Analysten fanden lobende Worte für die am Vorabend veröffentlichten Eckdaten des Lifestyle-Konzerns zum Schlussquartal.

Ebenfalls zu den heutigen Gewinnern zählen mit einem derzeitigen Plus von über vier und über drei Prozent die Aktien der Münchener Rück und der Hannover Rück. Neue "Buy"-Empfehlungen der Bank HSBC für die Papiere der Rückversicherer ließen die Aktien zulegen.

Die beiden Schlusslichter im DAX bilden heute von der Performance her die Aktien von Porsche und Bayer mit einem Minus von jeweils über zwei Prozent.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Porsche AG von 83 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. „Die Bedingungen sind weiter gefährlich", schrieb Analyst Romain Gourvil in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025 für die europäische Autobranche. Die erhoffte Absatzerholung brauche länger als gedacht. Die Sorgen um ausufernde Handelsspannungen zwischen der EU, den USA und China seien nur die jüngste Spitze des Eisbergs an schlechten Nachrichten. Letztlich müssten die Anleger auch erst noch davon überzeugt werden, dass die starke Dynamik bei Modelleinführungen kurzfristig wirklich das Produktmix verbessert. Beim Sportwagenbauer Porsche AG ist Gourvil weniger optimistisch hinsichtlich einer Margenerholung.

Enthält Material von dpa-AFX

