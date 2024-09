In dieser Branche wurden kürzlich Milliardeninvestitionen von einer Reihe von Banken angekündigt und bis 2050 soll dieser Sektor auf die dreifache Größe ausgebaut werden. Dabei hängt alles an einem Rohstoff, der zusammen mit diesen Aktien bald durch die Decke gehen könnte.

Der Markt für Atomenergie ist in Deutschland nach dem Alleingang der Bundesrepublik beim Nuklearausstieg kein Thema mehr. Allerdings sieht das im Rest der Welt gänzlich anders aus.

So soll bis 2050 die weltweite Kapazität der Kernenergie verdreifacht werden, was seit Anfang des Jahres Uranaktien bereits stark angetrieben hatte. Doch nach einer kürzlichen Konsolidierung könnte nun der nächste Kurstreiber für die Papiere und den Rohstoff kommen.

Für diese Branche wurden Milliardeninvestitionen angekündigt

Denn am Montag trafen sich in New York insgesamt 14 Großbanken wie Morgan Stanley und Goldman Sachs, um mit einer Absichtserklärung sicherzustellen, dass die Investitionen und Kreditvergaben in diesem Bereich weiter vorangetrieben werden.

Denn trotz der bisher beschlossenen Verdreifachung der Kapazitäten laufen die Investitionen erst langsam an. Durch die neue Vereinbarung der Banken könnte aber schnell Schwung in die Branche kommen und die geplanten Milliardeninvestitionen fließen lassen.

Rohstoff und diese Aktien könnten bald durch die Decke gehen

Dies könnte dann ebenfalls den ohnehin stark gestiegenen Uranpreis und die Aktien einiger Produzenten beflügeln. Besonders die folgenden drei sollten Anleger dafür jetzt genauer im Auge behalten.

Cameco – Größter börsennotierter Uranproduzent – Kurspotenzial laut Analysten: 27 Prozent

Uranium Energy Corp – 2,2 Milliarden schwerer Uranförderer – Kurspotenzial laut Analysten: 73 Prozent

Yellow Cake – Britischer Uraninvestor – Kurspotenzial laut Analysten: 27 Prozent

Wer sich aber nicht den Kopf über Einzelaktien zerbrechen und trotzdem von dieser Entwicklung profitieren will, kann ebenfalls einen Blick auf die vielfältigen ETFs zum Thema Uran am Markt werfen. Der volumenstärkste ist der HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF (WKN: A3DJZY).

