Die Chip-Branche ist für Anleger an der Börse nach wie vor ein heißes Eisen. Aktien wie die von ASML erreichen gerade neue Höchststände und laut Experten ist die Rallye noch lange nicht vorbei. So können Anleger die Mega-Chance für sich nutzen.

Die Woche könnte für die Chip-Aktie ASML nicht ganz so gut enden, wie sie gestartet war. Die Schwäche von amerikanischen Tech-Werten hatte die Aktie der Europäer zuletzt ein paar Prozentpunkte gekostet. Dennoch gelang dem Titel in den Tagen zuvor erstmals der Sprung über die Marke von 1000 Euro. Zwar notiert das Papier momentan wieder etwas unter diesem Wert, auf Jahressicht steht aber schon ein Plus von fast 50 Prozent. Das Ende der Fahnenstange dürfte aber noch nicht erreicht sein, wenn man die Einschätzungen einiger Analysten sieht.

ASML-Aktie mit Kurswachstum von über 30 Prozent?

So beließ die US-Bank JPMorgan ihre Einstufung für ASML zuletzt auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 1100 Euro. Mit Blick auf die Quartalszahlen am 17. Juli sagte Analyst Sandeep Deshpande, dass es verschiedene Szenarien für die weitere Geschäftsentwicklung des Konzerns gebe – aber keines davon sei wirklich negativ. Und JPMorgan ist mit seinen Kurszielen dabei noch vergleichsweise konservativ unterwegs. Analystenhäuser wie Jefferies und Citigroup rechnen mittelfristig mit Kurssprüngen auf bis zu 1200 Euro und Prognose-Spitzenreiter Oddo BHF geht sogar von 1300 Euro aus, was derzeit einem Upside von mehr als 30 Prozent entsprechen würde.

Die herausragende Stellung des Unternehmens kommt dabei nicht von ungefähr. Der Halbleiterkonzern entwickelt komplexe Systeme und Maschinen zur Herstellung von Chips und ist damit ein elementarer Bestandteil der Lieferketten vieler anderer Konzerne in der Branche. Beispielsweise zählen Intel, TSMC oder Samsung zu den Kunden, die auch selbst von dem aktuellen Hype um KI und Chips profitieren.

So investieren Sie smart in die Chip-Branche

ASML kann sich also für Anleger zu einer Goldgrube entwickeln, obwohl natürlich nicht klar ist, ob die kommenden Quartalszahlen die hohen Erwartungen halten können. Wer da lieber nicht zu dem Einzelwert greift, aber prinzipiell an der Entwicklung der Branche partizipieren will, kann einen Blick auf den Chip Power Index von BÖRSE ONLINE werfen. Der Index vereint 15 attraktive Werte aus der globalen Wachstumsbranche in einem Aktienkorb. Dabei sind viele der bereits angesprochenen Werte wie TSMC oder Intel dabei – und natürlich ASML.

