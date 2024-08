Ist dies das simple Rezept zum Erfolg? Der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, hat rund 20 Prozent seines gewaltigen Vermögens in gerade einmal vier Aktien investiert. Um welche Kandidaten handelt es sich dabei?

Dieses Unternehmen gilt als der größte und wohl auch mächtigste Vermögensverwalter der Welt: BlackRock. Kein Vermögensverwalter sonst hat so viel verwaltetes Vermögen unter dem eigenen Dach, wie das Unternehmen aus New York City.

Im ersten Halbjahr sammelte BlackRock fast 140 Milliarden US-Dollar an neuen Geldern ein und erreichte so ein Rekordhoch von 10,6 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen. Wenn also der größte Vermögensverwalter der Welt rund 20 Prozent seines enormen Vermögens auf gerade einmal vier Aktien setzt, dann muss dieser schon mehr als überzeugt von diesen Kandidaten sein. Doch um welche Aktien handelt es sich dabei?

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt

Auf diese 4 Aktien setzt der größte Vermögensverwalter der Welt

So zeigt die jüngste 13F Einreichung von Blackrock, die den Stand zum Ende des zweiten Quartals offenbart: Der größte Vermögensverwalter investiert rund 20 Prozent seines Vermögens in gerade einmal vier Aktien.

So nimmt die Microsoft-Aktie mit einer Gewichtung von 5,6 Prozent die größte Position ein. Im zweiten Quartal erhöhte BlackRock die Position nochmal um 1,5 Prozent. Platz zwei nimmt KI-Gigant Nvidia mit einer Gewichtung von 5,14 Prozent ein, auch hier wurde die Position leicht erhöht. Blackrock besitzt an den ausstehenden Aktien von Nvidia übrigens fast 7,5 Prozent.

Die drittgrößte Position ist dann der Warren-Buffett-Favorit Apple mit einer Gewichtung von 5,01 Prozent des Portfolios. Im Gegensatz zu Buffett reduzierte Blackrock die Aktie hier jedoch nicht, sondern erhöhte seine Anteile sogar nochmal leicht. Last but not least: Die viertgrößte Position im Portfolio ist die Amazon-Aktie mit einer Gewichtung von 2,84 Prozent. Hier erhöhte BlackRock die Position im zweiten Quartal um 1,6 Prozent. Zusammen nehmen diese vier Positionen bei BlackRock also fast 20 Prozent ein.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Apple.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon.