Bei den großen Tech-Unternehmen läuft es an den Börsen gerade wieder rund. Aber ist Amazon bald sogar mehr wert als ein direkter Wettbewerber aus den Magnificent 7?

Den ersten Schlag an der Börse musste der Technologieriese Apple erst zuletzt verkraften. Nvidia konnte den von Tim Cook geführten Konzern als zweitgrößten Unternehmen der Welt ablösen. Nur Microsoft steht derzeit noch etwas höher. Apple könnte aber schon bald von dem nächsten Titel aus den Reihen der Magnificent Seven überholt werden. Denn während die Umsatzsteigerungen bei Apple abgeflacht sind, setzt Amazon auf Angriff.

Amazon in einigen Jahren vor Apple?

Momentan liegt Amazon bei der Marktkapitalisierung mit 1,9 Billionen US-Dollar noch etwa 1,2 Billionen US-Dollar hinter Apple. 2024 konnte das E-Commerce-Unternehmen den Abstand aber verringern. Seit Jahresanfang liegt Amazon ungefähr 23 Prozent im Plus, Apple dagegen nur elf Prozent. Die Marktkapitalisierung nahm bei Amazon um 300 Milliarden US-Dollar zu, während Apple nur die Hälfte schaffte. In diesem Tempo würde Amazon in etwa vier Jahren den Konkurrenten überholen.

Wenn Amazon weiterhin in diesem Tempo abliefert, könnte der Konzern Apple in etwa vier Jahren einholen. Dafür spricht, dass das E-Commerce-Geschäft gemeinsam mit seinen Cloud-Dienstleistungen (AWS) jedes Jahr um 13 Prozent wachsen.

Apple vs. Amazon: Welche Aktie liegt an der Wall Street vorne

Auch unter Analysten an der Wall Street gibt es bei den Aktien einen Favoriten. Mit einem durchschnittlichen Aufwärtspotenzial von fast 20 Prozent trauen die Experten der Amazon-Aktie mittelfristig nämlich deutlich mehr zu als Apple. Dem Papier wird im Schnitt ein Abfall von um die zwei Prozent bescheinigt.

Gestützt wird diese Übersicht durch eine aktuelle Analyse der Schweizer Großbank UBS. Für sie zählen die Papiere von Amazon zu den UBS-Favoriten im US-Technologiebereich für den Rest des Jahres.

Investieren in Tech-Giganten

Aber Wettrennen hin oder her, am Ende sind natürlich Amazon und Apple als große Wachstumsaktien für Anleger interessant. Und zwischen den Werten entscheiden müssen Sie sich auch nicht unbedingt.

Beide Titel sind nämlich auch im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE enthalten. In dem Aktienkorb befinden sich die nach Marktkapitalisierung 15 wertvollsten Unternehmen aus der Technologiebranche. Egal wer in vier Jahren also die Nase vorne hat, wertvoll für das Portfolio können beide Papiere sein.

