Was ist eigentlich die beste Aktie aus dem Bereich KI, die man kaufen kann? Wir haben jemanden gefragt, der es wissen muss: eine Künstliche Intelligenz.

Zugegeben: Am Markt ist es aktuell etwas ungemütlich. Nachdem die Börsen vergangene Woche teils kräftig nachgegeben haben, herrscht bei Anlegern noch immer Unsicherheit darüber, wie es mit den Aktien jetzt wohl weitergeht.

Vor allem die allseits beliebten Tech-Aktien, die seit 2023 dank der Begeisterung um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ordentlich florieren konnten, hatte es hart getroffen. Dennoch steht außer Frage: Das Thema KI ist nach wie vor präsent wie nie zuvor. Möglicherweise mag es an der ein oder anderen Stelle noch etwas dauern, bis sich die Technologie auch lukrativ monetarisieren lässt, nichts desto trotz steht fest, dass uns das Thema die nächsten Jahre immer weiter einnehmen wird.

Laut Grand View Research soll der weltweite Markt für KI bis 2030 jedes Jahr noch rund 36,6 Prozent wachsen. Doch welche Aktie sollte man wählen, um hierbei vorne mitzuspielen? Wir haben bei jemandem gefragt, der es wissen muss: einer Künstlichen Intelligenz.

Das ist die beste KI-Aktie – laut künstlicher Intelligenz

Da eine Künstliche Intelligenz in der Regel über eine riesige Datenbasis verfügt, kann sie bei ihren Entscheidungen eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen. Wir wandten uns daher an einer der wohl bekanntesten KIs: den Chatbot ChatGPT von OpenAI. Hierfür verwendeten wir die Premium-Version GPT4o. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Antworten der KI teilweise gekürzt.

Wir fragten die KI also ganz direkt: Was ist die beste KI-Aktie der Welt?

ChatGPT: Die "beste" KI-Aktie hängt stark von verschiedenen Faktoren ab, wie der Risikobereitschaft, dem Investitionshorizont und den spezifischen Zielen des Anlegers. Hier sind einige der führenden Unternehmen im KI-Bereich, die oft als gute Investitionsmöglichkeiten betrachtet werden:

1. NVIDIA: NVIDIA ist bekannt für seine Grafikprozessoren (GPUs), die eine zentrale Rolle in der KI spielen, insbesondere im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen profitiert stark vom wachsenden Bedarf an Rechenleistung in der KI.

2. Alphabet (Google): Die Muttergesellschaft von Google ist stark im KI-Bereich engagiert, insbesondere durch Google AI und DeepMind. Alphabet investiert massiv in die Entwicklung von KI-Technologien, die in vielen ihrer Produkte und Dienste zum Einsatz kommen.

3. Microsoft: Microsoft ist ein weiterer Technologieriese, der stark in KI investiert. Das Unternehmen integriert KI in seine Cloud-Dienste (Azure) und seine Softwarelösungen (z.B. Office 365). Außerdem ist Microsoft stark an OpenAI beteiligt, dem Unternehmen hinter ChatGPT.

4. Amazon: Amazon nutzt KI intensiv in seinen Geschäftsbereichen, von der Empfehlung von Produkten über die Logistik bis hin zur Cloud-Plattform AWS, die umfangreiche KI-Dienste anbietet.

5. Tesla: Tesla wird oft als KI-Unternehmen betrachtet, vor allem wegen seines Fokus auf autonomes Fahren, das stark von KI abhängt. Die Entwicklung von selbstfahrenden Autos und die Nutzung von KI in der Produktion sind zentrale Aspekte des Unternehmens.

6. Meta Platforms (ehemals Facebook): Meta investiert stark in KI, vor allem in Bereichen wie maschinelles Sehen und Spracherkennung, um seine Plattformen weiterzuentwickeln und neue Produkte zu schaffen, insbesondere im Bereich des Metaverse.

Und wenn du dich hypothetisch für eine davon entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich mich hypothetisch für eine dieser Aktien entscheiden müsste, würde ich NVIDIA wählen.

Der Grund dafür ist, dass NVIDIA eine zentrale Rolle im Bereich der Künstlichen Intelligenz spielt, insbesondere durch seine führende Position bei Grafikprozessoren (GPUs), die für das Training und die Ausführung von KI-Modellen unerlässlich sind. Die Nachfrage nach Hochleistungsrechnern und spezialisierter Hardware für KI wächst rapide, und NVIDIA hat sich als unverzichtbarer Anbieter in diesem Sektor etabliert.

Darüber hinaus hat NVIDIA in den letzten Jahren stark in KI-Softwarelösungen investiert, was das Unternehmen nicht nur als Hardwarelieferant, sondern auch als umfassenden KI-Dienstleister positioniert. Diese Kombination aus Hardware und Software, zusammen mit strategischen Partnerschaften und Akquisitionen im KI-Bereich, macht NVIDIA zu einer Schlüsselaktie in der KI-Revolution.

Fazit Tatsächlich wird Nvidia in vielen Kreisen als der führende Spieler beim Thema KI gesehen. Denn mit seinen Chips stellt das Unternehmen nun mal die Infrastruktur dafür bereit, dass eine jegliche KI überhaupt erst funktionieren kann. Zudem gilt Nvidia bisher als unangefochtener Marktführer in einem Markt, der die kommenden Jahre immer größer werden soll – auch trotz möglichen Konkurrenten sollte daher genügend Platz für Nvidia bleiben. Wer sich dennoch nicht für einen einzelnen Kandidaten entscheiden mag, kann sich den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE ansehen. Er setzt auf einige der besten Spieler der Branche und enthält auch alle von ChatGPT vorgeschlagenen Kandidaten.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Alphabet (C), Microsoft, Amazon, Tesla.