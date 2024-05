Die Aktien für die Ewigkeit laufen aktuell an der Börse richtig stark. Doch trotz des Super-Laufs gibt es noch hohe Kurspotenziale von bis zu 25 Prozent. Das sollten Anleger jetzt bei den Aktien von Microsoft, Mercedes, LVMH, Linde und Allianz tun.

Mega-Aktien für die Ewigkeit mit Kurspotenzialen von bis zu 25 Prozent

Aktien für die Ewigkeit

Gute Nachrichten für Anleger: Denn der BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index, in welchem wir die besten Buy-and-Hold-Forever-Aktien versammelt haben, konnte seit Anfang des Jahres schon um starke 15 Prozent nach oben laufen und ist aktuell in einem schönen Aufwärtstrend. In der Tabelle oben sehen Anleger alle 30 Aktien aus diesem Index und ihr Kurspotenzial. Zudem haben wir das Konsensrating ergänzt. Hier werden alle Analystenmeinungen zusammengeschweißt. Raten alle Analysten bei einer Aktie zum Kauf, so würde der Wert 5,0 betragen. Würden alle zum Verkauf raten, dann liege der Wert bei 1,0.

Doch welche Aktien für die Ewigkeit mit hohen Kurspotenzialen sollten Anleger jetzt kaufen?

Aktien von Microsoft, Mercedes, Linde, Allianz und LVMH jetzt kaufen?

Ganz an der Spitze der Tabelle steht die deutsche Auto-Aktie von Mercedes. Denn tatsächlich hat die Mercedes-Aktie ein Kurspotenzial von 24,5 Prozent. Auch das Konsensrating liegt bei einem guten Wert von 4,18. Insgesamt korrigierte die Mercedes-Aktie zuletzt etwas. Solange das Papier aber über der 200-Tage-Linie bleibt, ist der Investment-Case weiterhin intakt.

Ebenfalls gut sieht es bei der Microsoft-Aktie aus. Zwar befindet sich die Tech-Aktie seit geraumer Zeit in einem Seitwärtskanal. Nach dem starken Anstieg der Vormonate ist das aber auch nicht weiter verwunderlich. Die Analysten sehen im Durchschnitt noch 16,4 Prozent Kurspotenzial und fast alle Analysten raten zum Kauf. Im Chart achten Anleger darauf, dass die Microsoft-Aktie die 50-Tage-Linie halten kann.

Etwas weniger Kurspotenzial, aber immerhin noch 11 Prozent sehen die Analysten bei der LVMH-Aktie. Die Franzosen haben seit Monaten etwas zu kämpfen, bekommen aber ein Konsensrating von 4,26 attestiert. Zudem sieht die Aktie im Chart nicht ganz so stark aus. Anleger achten am besten zunächst darauf, dass LVMH nicht unter die 200-Tage-Linie bricht. Ein neues Investment bietet sich erst oberhalb der 50-Tage-Linie an.

Ebenfalls nicht so schön im Chart, aber immer noch mitten im Aufwärtstrend ist die Linde-Aktie. Der Gase-Konzern hält seinen Aufwärtstrend sehr schön, konnte einen Ausbruchsversuch nach oben aber nicht halten. Da ging der Linde-Aktie dann die Kraft aus. Analysten sehen aber immer noch 8,1 Prozent Kurspotenzial und raten mehrheitlich zum Kauf. Auch bei Linde gilt: Die 200-Tage-Linie muss halten und bei einem Überwinden der 50-Tage-Linie bietet sich ein neues Investment an.

Und auch bei der Allianz-Aktie macht die 50-Tage-Linie leichte Probleme. Der Aufwärtstrend ist beim deutschen Versicherer immer noch sehr schön ausgeprägt und Anleger müssen sich keine Sorgen machen. Die 50-Tage-Linie sollte aber halten. Analysten sehen noch ein Potenzial von 6,70 Prozent und vergeben ein Konsensrrating von 4,42. Anleger können die Allianz-Aktie also weiterhin unbedenklich kaufen.

So sieht man, dass die Aktien für die Ewigkeit aktuell einen tollen Trend haben. Und wer nicht auf die Einzel-Aktien von Microsoft, Mercedes, Linde, Allianz und LVMH setzen möchte, der macht das einfach direkt über unseren Index.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, LVMH.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft, Linde.