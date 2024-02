Welche Aktien befinden sich am häufigsten in den Portfolios der besten Fondsmanager? Morningstar zeigt, welche 10 Aktien am beliebtesten sind und wer von den Papieren rund um Microsoft, Amazon und Visa noch unterbewertet sind.

Diese 10 Aktien sind laut Morningstar die Lieblinge der Fondsmanager

1. Microsoft

2. Amazon.com

3. Visa

4. Alphabet

5. Mastercard

6. Union Pacific

7. ConocoPhillips

8. Bank of America

9. Danaher

10. Marsh & McLennan

Dazu schreibt Susan Dziubinski von Morningstar zu der Auswertung mit Daten vom 12. Februar: "Diese Liste ist eine gute Erinnerung daran, dass nicht jede Aktie der Fondsmanager eine Aktie ist, die man kaufen sollte: Viele der Aktien auf dieser Liste scheinen heute angemessen bewertet oder überbewertet zu sein. Daher sind sie ausgezeichnete Kandidaten für die Beobachtungsliste, die man bei Schwäche kaufen kann."

Microsoft, Amazon, Visa und Co: Diese bei Fondsmanagern beliebten Aktien sind unterbewertet - und diese nicht

Dabei fällt auf, dass die Microsoft-Aktie von Morningstar als bereits fair bewertet angesehen wird. Trotz der starken Rallye scheint die Microsoft-Aktie aber noch nicht überteuert zu sein. Ähnliches gilt für die Amazon-Aktie, bei der die Experten aus den USA sogar noch ein Kurspotenzial bis 185 Dollar sehen.

Und auch wenn die Visa-Aktie einen Burggraben aufweist, so ist die Aktie für die Analysten bei Morningstar mit dem Faktor 1,06 überbewertet. Zudem schreiben die Analysten zur Visa-Aktie: "Auch wenn sich das Wachstum kurzfristig abschwächen könnte, sehen wir die langfristigen Aussichten für Visa angesichts des großen Vorsprungs des Unternehmens und des anhaltenden langfristigen Rückenwinds immer noch als recht rosig an. Wir werden an unserer Fair-Value-Schätzung von 260 US-Dollar festhalten und die Aktien als fair bewertet ansehen."

Auch die Aktien von Mastercard (Faktor 1,09), von Union Pacific (Faktor 1,18), ConocoPhillips (Faktor 1,08) und Marsh & Lennan (Faktor 1,25) sieht Morningstar als überbewertet an. Hier sollten Anleger auf einen Rücksetzer warten.

Dahingegen soll es bei der Alphabet-Aktie noch einiges an Potenzial geben: "Trotz des Kursanstiegs im letzten Jahr scheint die Aktie dieses Unternehmens mit großem Burggraben im Vergleich zu unserer Fair-Value-Schätzung von 171 US-Dollar immer noch 14 % unterbewertet zu sein", schreibt Morningstar.

Die Bank of America und Danaher sind dabei laut den US-Experten nur leicht unterbewertet.

Anleger finden unter den Aktien wie Microsoft, Amazon oder Visa also auf jeden Fall noch unterbewertete Burggraben-Aktien, die bei den Fondsmanagern beliebt sind. Jede Aktie sollte man aber nicht einfach so blind kaufen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.