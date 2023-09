Unternehmensprofil

BT ist eines der weltweit führenden Kommunikationsdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen ist in die folgenden Segmenten unterteilt: "Consumer" (der größte Anbieter von Endkunden- und Breitbanddiensten im Vereinigten Königreich), "EE" (Großbritanniens größter Mobilfunkbetreiber, der auch feste Breitband- und Fernsehgeräte anbietet), "Business and Public Sector "(vertreibt Kommunikations- und IT-Services in Großbritannien und der Republik Irland)," Global Services"(Bereitstellung von ICT-Diensten für 5.500 multinationale Unternehmen in 180 Ländern), "Wholesale and Ventures"(hilft anderen Unternehmen bei der Bereitstellung von festen oder mobilen Telefonie-Diensten), "Openreach" (Dienste für die "letzte Meile") und "Andere". BT ist ein ehemaliger Staatskonzern und die weltweit erste Telefongesellschaft. Die Privatisierung begann 1984, Anfang der 90er Jahre verkaufte die britische Regierung die verbliebenen Anteile.

Offizielle Webseite: www.bt.com