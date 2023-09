Unternehmensprofil

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA ist die Dachgesellschaft für eine Reihe von Unternehmen, die in den Bereichen Bau- und Gartenmärkte sowie im Baustoffhandel tätig sind. Die mit Abstand wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die Hornbach Baumarkt AG, die sich als deutscher Marktführer unter den Betreibern großflächiger Bau-, Heimwerker- und Gartenmärkte bezeichnet und an der die Hornbach Holding über 90% der Anteile hält. Ende Februar 2023 betrieb die Hornbach Baumarkt AG in Europa insgesamt 169 Bau- und Gartenmärkte sowie zwei Fachmärkte, davon 99 in Deutschland. Abgerundet werden die Aktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die in Deutschland und Frankreich 39 Baustoffhandelsstandorte betreibt. Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig der Holding. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der Gruppe besitzt.

Offizielle Webseite: www.hornbach-holding.de