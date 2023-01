In den vergangenen 70 Jahren schaffte der DAX durchschnittlich 8,9 Prozent Gewinn pro Jahr. Doch in den vergangenen 10 Jahren konnten diese DAX-Aktien den Index deutlich outperformen. Und ein Wert schaffte sogar 38 Prozent Plus pro Jahr!

Das Deutsche Aktieninstitut fand heraus, dass der DAX zwischen 1952 und 2022 jedes Jahr im Schnitt 8,9 Prozent Rendite inklusive Dividenden schaffte. Das gab uns Anlass genug, mal die besten DAX-Aktien der vergangenen zehn Jahre herauszusuchen. Denn wir wollten wissen, welche deutschen Aktien Anlegern hohe Renditen brachten. Und das ist das erstaunliche Ergebnis:

DAX-Aktien mit den höchsten Renditen

Aktie Rendite 10 Jahre gesamt Rendite 10 Jahre per annum Sartorius 2.480% 38,12% Infineon 472% 18,93% Hannover Rück 373% 16,70% Airbus 354% 16,22% Deutsche Börse 352% 16,8% Merck 329% 15,58% Symrise 309% 15,03% MTU Aero Engines 274% 14,01% Munich Re 269% 13,84% Deutsche Telekom 253% 13,36% Qiagen 230% 12,58% Deutsche Post 228% 12,52% Allianz 223% 12,35% Mercedes 197% 11,43 Siemens 173% 10,48% adidas 153% 9,68% Brenntag 152% 9,64%

Besser als der DAX

Die obigen 17 DAX-Aktien konnten in den vergangenen zehn Jahren also deutlich besser abschneiden als der DAX. Dabei kam die Sartorius Aktie auf einen sensationellen Gewinn von 38,12 Prozent Gewinn pro Jahr. Insgesamt kamen Anleger mit dem Laborausrüster somit zwischen 2013 und 2023 auf fast 2.500 Prozent Plus.

Dahinter folgt auf Rang 2 die Chip-Aktie von Infineon mit insgesamt 472 Prozent Gewinn. Dies brachte Anlegern pro Jahr immerhin 18,93 Prozent Rendite. Auf Rang 3 kommt dann eher überraschend der Wert von Hannover Rück. Hier bekamen Anleger in der vergangenen Dekade 16,70 Prozent Gewinn jährlich.

Doch auch DAX-Schwergewichte wie die Deutsche Telekom mit 253 Prozent Gesamtertrag, die Allianz mit 223 Prozent oder auch Mercedes-Benz und Siemens mit 11,4 Prozent Rendite per annum und 10,48 Prozent Gewinn pro Jahr schafften eine bessere Rendite als der Index. Hier spielten vor allem die guten Dividenden eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Anleger sollten aber nicht nur von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Dieser Artikel ist eher als Information gedacht und nicht als Anlageentscheidung. Nur weil Sartorius in den vergangenen 10 Jahren fast 2.500 Prozent Gewinn brachte, bedeutet dies nicht, dass es auch in der Zukunft gelingt. Anleger bedienen sich vielleicht eher in der unteren Hälfte der Tabelle, denn hier könnten diese Renditen vermutlich auch langfristig gehalten werden.

