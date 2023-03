Wir haben 16 robuste Aktien gefunden, die sowohl seit Anfang des Jahres, als auch in den sehr unruhigen vergangenen Wochen besser als der DAX performt haben. Welche Papiere Anlegern neben SAP, Deutsche Telekom, Rheinmetall und Bayer noch eine Mischung aus Robustheit und Rendite bieten.

In den vergangenen drei Monaten konnte der DAX um 8,85 Prozent zulegen. Im DAX gab es 20 Aktien, die eine bessere Rendite im selben Zeitraum brachten. Doch schauen wir uns auch noch den sehr volatilen vergangenen Monat März an, so fallen Continental, HeidelbergCement, Brenntag, Mercedes und Siemens nach raus. Denn diese fünf Aktien verloren allesamt im März mehr als der DAX. Denn der deutsche Leitindex büßte nur 1,36 Prozent ein. Übrig bleibt also folgende Tabelle mit 15 Werten, die den DAX schlagen konnten:

Besser als der DAX

Aktie Rendite 3 Monate Rendite März Rheinmetall 40,83% 12,26% Porsche AG 22,57% 2,37% E.ON 21,05% 7,50% Infineon 19,05% 4,24% Deutsche Post 18,21% 3,61% BMW 17,08% 1,09% SAP 17,05% 6,72% Deutsche Telekom 15,12% 2,80% Bayer 14,25% -0,52% adidas 12,12% -0,16% Sartorius 11,93% -0,62% Siemens Healthineers 11,26% 4,90% MTU Aero Engines 10,36% -0,18% Beiersdorf 10,29% 4,69% Deutsche Börse 9,57% 9,33% DAX 8,85% -1,36%

Dieser 15 DAX-Aktien konnten den Index dabei sowohl in den vergangenen drei Monaten, als auch im Monat März schlagen. Dabei gibt es mit Bayer, adidas, Sartorius und MTU Aero Engines vier Aktien, die zwar im März verloren, aber immerhin nicht so stark wie der DAX.

Deutlich besser machten es die übrigen elf Aktien. Allen voran natürlich Rheinmetall. Die Rüstungsaktie vermochte nicht nur mit 40,83 Prozente Rendite seit Beginn des Jahres alle anderen Werte auszustechen: Auch im März war es aus diesem Kreis die beste Aktie im DAX. Lesen Sie hier unsere ausführliche Analyse zu Rheinmetall: Rheinmetall-Aktie: Mehr Dividende als erwartet und ein starkes Wachstum voraus





SAP, Deutsche Telekom, Deutsche Post und Co sind robust und renditestark

Aber auch die Porsche AG war sehr robust und renditestark, konnte seit Beginn des Jahres fast 23 Prozent zulegen und schwächelte lediglich im März etwas. Ähnlich sieht es bei Infineon und der Deutschen Post aus.

E.ON hingegen konnte in beiden Kategorien sehr gut performen, legte um 21 Prozent seit Jahresbeginn zu und um 7,5 Prozent im März. Aber auch SAP konnte mit 17 Prozent und fast 7 Prozent gut abschneiden.

Interessant ist, dass Siemens Healthineers, Beiersdorf und Deutsche Börse vor allem zuletzt im März Stärke zeigten und damit noch am DAX in beiden Kategorien vorbeiziehen konnten.

Anleger, die aktuell also auf der Suche nach Momentum-Aktien aus dem DAX sind, könnten in der obigen Liste fündig werden. Und lesen Sie auch: Die 10 wertvollsten Aktien der Welt im Check – ExxonMobil mit viel Dividende und Aktienrückkäufen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG , Deutsche Post, Deutsche Telekom.