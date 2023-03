Wir haben 10 Qualitätsaktien gefunden, die den Markt schlagen und aufgrund von Analysen als "perfekte" Aktien gelten. Dabei können diese sicheren Aktien in der aktuellen unruhigen Marktlage weiterhelfen. Um welche 10 Aktien es sich handelt.

Aufgrund der Banken-Pleiten in den USA geraten die Märkte in Unruhe. Viele Aktien werden unverschuldet davon mit in die Tiefe gerissen, weil Anleger und Investoren in Panik geraten. Doch mittelfristig sollte sich hier die bekannte Spreu vom Weizen trennen: Gute Aktien mit einem guten Geschäftsmodell und ausgezeichneten fundamentalen Aussichten, sollten den Sturz bald beenden und danach auch in einem unruhigen Markt wieder steigen können. Und zehn solcher potenzieller Aktien haben wir zusammen mit tipranks.com herausgesucht:

10 perfekte Aktien für eine unruhige Börse

Damit wir auch wirklich gute Aktien erwischen, haben wir nur solche ausgewählt, die erst vor Kurzem das Top-Rating erhalten haben (mehr dazu lesen Sie unten). Und zu dem erlauchten Kreis, die etwas Ruhe ins Depot bringen könnten, gehören neben Schwergewichten wie Alphabet und Amazon auch kleinere Werte wie das Warren Buffett Unternehmen Occidental Petroleum, welches auf Öl setzt oder das deutsche Energie-Unternehmen Siemens Energy.

Ebenso gelten das Lebensmittel-Unternehmen Unilever oder der Telekommunikationskonzern AT&T zu den perfekten Aktien. Ein Vorteil von fundamental gut bewerteten Aktien ist, dass sie sich selbst nach einem hektischen und starken Abverkauf schnell wieder erholen können. Denn wenn sich die Panik legt, dann treten das Geschäftsmodell und die Zahlen wieder in den Vordergrund. Und so etwas kann laut der Liste der "perfekten" Aktien auch bei Apple, dem Luxus-Autobauer Ferrari oder dem britischen Medizin-Unternehmen AstraZeneca passieren. Doch auch Arista Networks, ein Anbieter von Cloud-Dienstleistungen, kann die Analysten von tipranks überzeugen.

Apple, Alphabet, Amazon, Unilever, Siemens Energy und Co im Schnell-Check:

Aktie KGV Dividendenrendite Kurspotenzial Alphabet 18,0 0,00% 37,4% Arista Network 25,4 0,00% 13,9% Unilever 18,0 3,80% 7,1% Occidental Petroleum 9,7 1,35% 19,7% AT&T 8,1 5,39% 17,7% Amazon 67,8 0,00% 48,4% AstraZeneca 18,2 2,31% 17,4% Ferrari 38,8 0,84% 8,6% Apple 25,3 0,64% 12,1% Siemens Energy 20,38 für 2024 sonst alle 2023 1,77% 20,7%

Die perfekten Aktien von Tipranks.com

Der Analysedienst tipranks.com aus den USA führt eine Liste aus bestimmten Aktien. Aktuell befinden sich 299 Unternehmen auf dieser Liste. Alle diese Aktien verfügen über einen Smart Score mit dem Höchstwert von 10. Dieser Smart Score ist eine Kennzahl, die tipranks ersonnen hat, um die besten Qualitätsaktien zu finden. Dabei schreibt der Anbieter selbst: "Der Top Smart Score zeigt die besten Aktien nach dem TipRanks Smart Score. Dieser einzigartige Score misst Aktien anhand ihres Potenzials, den Markt zu übertreffen, basierend auf 8 Schlüsselfaktoren. Dazu gehören, wie die Analysten mit der besten Performance Aktien bewerten, ob Hedgefonds kaufen oder verkaufen, sowie fundamentale und technische Faktoren."

Tatsächlich gibt der Anbieter an, dass ein Korb seiner besten Aktien den S&P 500 seit Anfang 2016 locker outperformen konnte. So kommen die Qualitätsaktien auf eine Gesamtrendite seit dem 1.1.2016 und dem 09.03.2023 von 213,5 Prozent. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum kam der S&P 500 auf einen Zugewinn von 91,9 Prozent. Die Qualitätsaktien vermochten den Index somit deutlich zu schlagen und Anlegern jedes Jahr 17,5 Prozent Gewinn im Durchschnitt zu bringen. Selbst mit dem aktuellen Absturz miteinberechnet.

