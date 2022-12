Das Jahr neigt sich dem Ende und viele Anleger denken darüber nach ihr Depot neu auszurichten. Doch wie passt man das richtig ab? Mit diesen 3 Aktien für ein Bären- oder Bullenjahr! Von Johann Werther

2022 war keineswegs ein leichtes Jahr für Anleger. Das Auf und Ab an den Märkten, die hohen Kursverluste und die ständige Angst vor der Rezession haben den einen oder anderen Aktionär von der Börse verjagt. Doch die, die geblieben sind, haben zweifelsfrei eine wichtige Lektion gelernt: (Fast) alle Aktien steigen im Bullenmarkt, aber kaum eine im Bärenmarkt.

Deswegen wird es für viele Anleger pünktlich zum Jahreswechsel Zeit, die eigene Vermögensallokation neu zu überdenken. Doch es stellt sich die Frage, was man vom neuen Jahr erwarten darf? Wird es ein Jahr des Bullen oder des Bären werden? Anstatt einer Menge Kaffeesatzleserei gibt es 2 × 3 Aktien für neue Jahr:

3 Aktien für ein Bärenjahr

Kommt es wie in diesem Jahr und die Probleme der Weltwirtschaft werden Silvester nicht mit in die Luft gejagt, wird es wieder ein Jahr des Bären. Unter dieser Prämisse lohnt sich also ein Blick auf die Werte, die auch unter schwierigen Bedingungen recht gut gelaufen sind und das sind zumeist ausschüttungsstarke Value-Aktien.

Während Wachstumsaktien in den letzten Jahren alles war, was zählte, konzentrierte sich der Markt in den vergangenen zwölf Monaten auf die tatsächlichen Gewinne. Geht es im neuen Jahr also genauso weiter, könnten diese drei Aktien Anleger relativ unbeschwert durch die Krise bringen:

Unilever

Restaurant Brands International

Pernod Richard

3 Aktien für ein Bullenjahr

Doch im neuen Jahr mischen sich auch die Karten neu, sodass sich die Vorzeichen auch komplett umkehren könnten. Sollte es doch besser als erwartet laufen, so werden vor allem die stark verprügelten Werte davon profitieren und von Fallen Angels zu den Vorreitern der Rallye werden.

Allerdings sollten Anleger dabei nicht zu sehr ins Risiko gehen und auf Werte setzten, die auch ohne konjunkturellen Umschwung nicht gleich an Existenzängsten leiden. Hier finden sich vor allem spannende Werte im Tech-Bereich, die jetzt noch günstig zu haben sind:

About You

Coinbase

Nvidia

Sind Sie eher pessimistisch oder optimistisch für das kommende Jahr? Wenn Sie Pessimist sind, dann lesen Sie diesen Artikel. Und wenn Sie Optimst sind, dann diesen.