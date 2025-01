2025 fließt an Anleger deutscher Aktien wieder viel Geld. Doch dabei sollten Anleger nicht immer nur auf die üblichen Verdächtigen setzen. Welche eher unbekannten deutschen Dividenden-Aktien Anleger im kommenden Jahr verwöhnen dürften.

Dabei fällt auf, dass die drei Aktien, welche sogar über 10 Prozent Dividendenrendite nächstes Jahr versprechen, eher unbekannt sind. Dabei ist die Takkt Gruppe in Europa und Nordamerika führend im Business-to-Business-Versand mit Büro-, Betriebs- und Lagereinrichtungen. Der Konzern ist mit seinen Marken in über 25 Ländern vertreten. Zu einem moderaten KGV von 15,9 erwarten Analysten eine Dividendenrendite von 11,03 Prozent. Wegen des Kursverlaufs rät BÖRSE ONLINE hier aktuell aber eher zum Beobachten.

Und während die BÖRSE ONLINE Redaktion auch bei der Mutares-Aktie mit einer Dividendenrendite von 10,57 Prozent aktuell zum Beobachten rät, sieht das BÖRSE ONLINE Rating bei der Bijou Brigitte-Aktie besser aus. Hier raten wir zum Kaufen mit einem Kursziel von 60 Euro und einem Stoppkurs bei 25 Euro. Auch diese Aktie hat eine sehr hohe Dividendenrendite von 10,10 Prozent und dabei ein KGV von moderaten 9,8. Dabei stellt das Unternehmen Modeschmuck her und ist international vertreten.

Doch auch diese deutschen Aktien können sich 2025 lohnen:

Neben den üblichen Verdächtigen wie Volkswagen, Porsche SE, Mercedes und BMW, bei denen die Höhe der Dividende aktuell geschätzt ist und in diesem Jahr auch tiefer aufgrund der Auto-Krise ausfallen könnte, lohnt sich vor allem ein Blick in die zweite Reihe: So zahlt auch die RTL Group eine hohe Dividende von 9,70 Prozent wobei BÖRSE ONLINE auch zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 45 Euro rät.

Oder die ProCredit-Aktie. Diese zahlt 8,13 Prozent Dividendenrendite bei einem KGV von 3,9 und ist damit attraktiv bewertet. BÖRSE ONLINE empfiehlt das Papier seit geraumer Zeit zum Kauf und rät auch jetzt weiter dazu mit einem Kursziel von 13 Euro.

So sehen Anleger, dass es 2025 einige verlockende Dividenden bei deutschen Aktien geben wird.

