Multi-Milliardär durch Dividenden? Warren Buffett macht’s vor. Mit nur sechs Aktien kriegt das Orakel von Omaha jedes Jahr 4,84 Milliarden Dollar Dividende. Darum sind sie so gut.

Dass Warren Buffett als erfolgreichster Investor der Welt gilt, ist bekannt. Aber dass er gleich so erfolgreich ist? Wie The Motley Fool herausfand, verdient er mit allein sechs Aktien des Portfolios von Berkshire Hathaway, in dem er aktuell rund 50 Stück hält, jedes Jahr 4,84 Milliarden Dollar allein mit Dividenden. Mit allen Aktien zusammen sind es sogar sechs Milliarden Dollar an Ausschüttungen. Seit er 1965 das Zepter bei Berkshire Hathaway übernommen hat, erzielte er Renditen, die den Markt bei weitem schlagen. Um so erfolgreich zu investieren, benutzt er ganz bestimmte Tricks, die immer wieder erfolgreich Anwendung finden. Ein Mittel zur Wahl ist aber auch seine Vorliebe für Dividendenaktien.

Chevron: 964.107.966 Dollar jährliche Dividende

Warren Buffett lag mal wieder goldrichtig. In den vergangenen zwei Jahren hatte er zuletzt nämlich intensiv auf das Energieunternehmen Chevron gesetzt. Da durch den Ukraine-Krieg in vielen Teilen der Welt eine Energiekrise herrscht, die die Rohstoffpreise in die Höhe trieb, verdiente sich Buffett mit Chevron eine goldene Nase. Allein 2022 schoss die Aktie über 50 Prozent in die Höhe. Die Chevron-Aktie macht derzeit über acht Prozent des Portfolios von Berkshire Hathaway aus und bringt Warren Buffett damit eine jährliche Dividendeneinnahme von 964.107.966 Dollar. Chevron erhöht die Dividende bereits seit über 35 Jahren und könnte auch 2023 von erhöhten Energiepreisen profitieren. Außerdem schaffte es der Konzern, in den ersten neun Monaten von 2022 seine Nettoverschuldung um 68 Prozent auf 8,2 Milliarden Dollar zu reduzieren.

Bank of America: 908.909.765 Dollar jährliche Dividende

Es ist kein Geheimnis, dass Warren Buffett Finanz-Aktien liebt. Die Bank of America nimmt derzeit über zehn Prozent des Berkshire-Portfolios ein und ist damit die zweitgrößte Position nach Apple. Da die Fed 2022 und voraussichtlich auch 2023 eine strenge Geldpolitik betreibt und die Zinsen stetig anhebt, um die Inlfation zu bekämpfen, kann die Bank of America besonders profitieren und eine hohe Dividende an die Anleger ausschütten.

Occidental Petroleum: 901.062.858 Dollar jährliche Dividende

Occidental Petroleum ist die zweite Energieaktie in Warren Buffetts Portfolio. Durch sein Gespür für gelungene Investments investierte er 2022 in mehr als 194 Millionen Aktien des Unternehmens. Mit Erfolg: Neben der satten Dividende gewann die Aktie vergangenes Jahr auch noch über 120 Prozent an Kurs.

Apple: 842.008.404 Dollar jährliche Dividende

Apple gilt als absoluter Favorit von Warren Buffett. Das Unternehmen nimmt im Portfolio von Berkshire Hathaway fast 42 Prozent ein. Trotz eines schwierigen Jahres für Tech-Werte gilt Apple mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 2,16 Billionen Dollar als das wertvollste Unternehmen der Welt.

Coca Cola: 704.000.000 Dollar jährliche Dividende

Auch Cola gilt als einer von Warren Buffetts All-Time-Favoriten. Vor allem deshalb, weil es die Aktie ist, die Warren Buffett bereits am längsten im Portfolio hält: Seit 1988 ist sie schon bei Berkshire Hathaway. Dabei ist Cola ein echter Dividendenkönig, könnte die Ausschüttung dieses Jahr bereits zum 61. Mal in Folge erhöhen. Bei Cola handelt es sich um jene Aktien, die Warren Buffett am meisten mag: Value-Aktien. Zudem ist der Burggraben ausgeprägt: Das Unternehmen hat fast die Hälfte der Marktherrschaft des US-Markts für Erfrischungsgetränke inne. Ein weiterer Fakt, der für Cola spricht: Die Stärke in der Inflation. Für Cola ist es als Lebensmittelhersteller leichter, die Preise anzuheben. Fast zwei Milliarden Getränke von Cola werden jeden Tag getrunken. Cola könnte den Preis pro Produkt also nur um einen Cent erhöhen und könnte so pro Tag schon zusätzliche 20 Millionen Dollar erwirtschaften.

Kraft Heinz: 521.015.709 Dollar jährliche Dividende

Der börsennotierte Lebensmittelkonzern Kraft Heinz gilt als drittgrößtes Lebensmittel- und Getränkeunternehmen der USA und als fünftgrößter Lebensmittel- und Getränkekonzern der Welt. Und egal, wie die Wirtschaft läuft: Lebensmittel braucht man immer, die Branche besitzt in der Regel eine höhere Preissetzungsmacht als andere. Daher gilt Kraft Heinz auch als typische Buffett-Aktie, die im Portfolio vom Orakel von Omaha sogar fast vier Prozent ausmacht. Eine Dividendenrendite von derzeit etwa 4,23 Prozent ist für Anleger dabei besonders attraktiv.

