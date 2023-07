Das bekannte Finanzportal Tip Ranks vergibt regelmäßig einen Smart Score an Aktien: Diese fünf haben in den letzten Tagen die Bestnote abgeräumt und gelten damit als "perfekte" Aktien. Von Valentin Redl

Der Smart Score von Tip Ranks ist ein datenbasiertes Bewertungssystem für Aktien, das acht Marktfaktoren berücksichtigt, darunter Stimmung am Markt, Fundamentaldaten und Analystenmeinungen. Aktien mit einem Smart Score von zehn gelten als absolute Outperformer und "perfekte" Aktien. Wir haben fünf solcher Aktien, aus verschiedenen Wirtschaftssektoren herausgesucht, die zusätzlich von den Top-Analysten als Buy eingestuft wurden.

Shell: Öl und Öko?

Shell ist ein globaler Energiekonzern, der sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2050 ein Netto-Null-Emissionsunternehmen zu werden. Dafür investiert Shell in erneuerbare Energien und kohlenstoffarme Lösungen. Shell hat 2022 einen Gewinn von 42 Milliarden Euro erzielt und seine Dividende wieder einmal erhöht.

Toyota: Das Schwergewicht aus der Automobilbranche

Toyota ist der größte Automobilhersteller der Welt und ein Innovator in Hybrid-, Elektro- und Wasserstoffantrieben. 2022 konnte ein Rekordgewinn von 23 Milliarden Euro erzielt und die Absatzprognose erhöht werden. Momentan ist die japanische Aktie mit einem KGV von 8,9 und einer Dividendenrendite von 3,20 Prozent gut bewertet.

Texas Instruments: Chips und Chancen

Texas Instruments, ein führender Halbleiterhersteller und ein Pionier in Elektronik und Mikroprozessoren, hat 2022 einen Gewinn von fast neun Milliarden US-Dollar erzielt und wird entsprechend von den intelligenten Algorithmen, die den Smart Score errechnen mit Bestnote eingestuft. Die Texas-Instruments-Aktie weist momentan ein KGV von 17 und eine Dividendenrendite von 3,45 Prozent auf. Für eine US-Tech-Aktie ist das ein guter Wert.

Boeing: Der Kurs auf dem Weg zu neuen Höhen?

Boeing ist der größte Luft- und Raumfahrtkonzern der Welt und ein wichtiger Lieferant für die zivile und militärische Luftfahrt. Das Unternehmen will bis 2050 klimaneutral werden und seine Flugzeuge effizienter und sauberer machen. Boeing hat 2022 wieder einen Verlust eingefahren. So langsam scheint es aber als ob der Konzern, die durch Lieferketten-Probleme und Pandemie losgetretenen Probleme, in den Griff bekommt.

General Electric: Und last but not least: eine weitere Energieaktie

General Electric ist einer der ältesten und vielfältigsten Konzerne der Welt und ein Vorreiter in Energie, Gesundheit, Luftfahrt und Digitalisierung und plant Umsatz und Gewinn in naher Zukunft massiv zu steigern. Zuletzt konnte der Kurs der GE-Aktie wieder deutlich anziehen und befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend. Das KGV ist mit 13 nicht zu teuer, die Dividendenrendite von unter einem Prozent lässt aber noch zu wünschen übrig.



