Laut einer neuen Studie der Bank of America sind das die zehn genialsten Aktienideen für taktische Investoren im dritten Quartal. Neun Titel sind dabei potenzielle Outperformer und eine Aktie dürfte laut den Analysten deutlich fallen. Lohnt sich jetzt ein Investment für spekulative Anleger?

Die Bank of America hat in einer neuen Studie zehn geniale Aktienideen für das angebrochene dritte Quartal 2024 vorgestellt. Dabei handelt es sich laut dem Strategen Anthony Cassamassino um kurzfristige taktische Investments, die besonders für spekulative Anleger interessant sein könnten.

Analysten nennen 10 geniale Aktienideen für das Q3

Die Ideen für ein Investment basieren dabei jeweils auf Fundamentaldaten und Marktimplikationen. Neun der genannten Aktien werden von der Bank of America aufgrund dieser Faktoren zum Kauf empfohlen, bei der zehnten handelt es sich um einen Wert, der sich für eine Short-Wette anbietet.

Das sind die zehn genialen Aktienideen der Bank of America für das Q3 2024:

Aktienidee: AutoNation Inc.

Der Autoverkäufer AutoNation soll laut den Analysten der Bank of America von einem neuen Verkaufszyklus profitieren. Dabei dürfte weiter ein hoher Cashflow produziert und in Form von Aktienrückkäufen an Aktionäre ausgeschüttet werden.

Aktienidee: Elanco Animal Health

Im dritten Quartal könnte die Innovationspipeline von Elanco Animal Health einen deutlichen Sprung für das Unternehmen und den Aktienkurs bewirken, so die Schätzung der Analysten.

Aktienidee: General Electric

Wegen der exzellenten Marktpositionierung sieht die Bank of America Chancen bei General Electric, besonders im Bereich des kommerziellen Luftfahrtbetriebes.

Aktienidee: Global Payments

Nach zuletzt schlechten Ergebnissen bei Global Payments erwarten die Analysten eine deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses, das die Börse momentan in dieser Form nicht einpreist.

Aktienidee: The Goldman Sachs Group

Nach zuletzt schwachen Zahlen sieht die Bank of America bei Goldman Sachs Chancen für ein Comeback, insbesondere wegen eines möglichen Zyklusaufschwungs im Investmentbanking-Geschäft.

Aktienidee: Palantir Technologies

Palantir befindet sich laut der Ansicht der Analysten trotz des starken Kurssprungs erst am Anfang seiner Skaleneffekte und der Leistungsfähigkeit durch Künstliche Intelligenz. Hier soll noch einiges möglich sein.

Aktienidee: Spotify Technology

Die Bank of America sieht den Streaming-Anbieter Spotify eindeutig an einem Ausbruchspunkt, der die Papiere bereits seit anderthalb Jahren treibt. Deswegen glaubt man an eine weitere Outperformance.

Aktienidee: Union Pacific Corp.

Die Union Pacific Corp. wird laut Ansicht der Analysten erst in den kommenden Monaten die Effekte der Inflation an die Kunden weitergeben und deswegen die operativen Erträge deutlich steigern können.

Aktienidee: Vertiv Holdings

Wegen des massiven Bedarfs an thermischen Lösungen durch KI-Chips wird Vertiv Holdings laut der Bank of America massiv von der steigenden Nachfrage im dritten Quartal profitieren.

Aktienidee: CarMax

Der Verkäufer von Gebrauchtwagen CarMax wird laut Ansicht der Bank of America in den kommenden Jahren weiter unter der Schwäche des Marktes und der Veränderung durch elektrische Fahrzeuge leiden. Hier könnte einiges Ungemach drohen.

