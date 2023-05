Die Big Tech Titel Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon haben den Markt seit Anfang des Jahres nach oben getragen. Doch wie stehen die Tech-Aktien eigentlich jetzt da? Und lohnt sich hier ein Investment?

Big Tech war der Treiber der großen Indizes seit Anfang des Jahres, doch immer lauter werden die Rufe nach einer Überbewertung. Aber wie stehen Apple, Amazon, Alphabet und Microsoft eigentlich jetzt da? Und lohnt sich jetzt ein Investment?

Apple – Keine Chancen für den Giganten?

Zumindest bei Apple sind die meisten Anleger skeptisch. Trotz einer sehr soliden Bilanz und exzellenten Cash-Beständen und Rücklagen ist die Aktie aktuell nicht allzu beliebt unter Marktbeobachtung. Viele halten den Titel mit einem KGV von 30 für schlichtweg überbewertet.

Das liegt vor allem daran, dass Apple ein zyklischeres Geschäft hat, wie von vielen zunächst angenommen. Tatsächlich sind deswegen die Chancen nach oben, vor allem durch den starken Jahresstart limitiert. Aktuell ist ein Investment hier folglich mit wenig kurz- bis mittelfristiger Upside verbunden.

Alphabet – KI steht im Mittelpunkt

Ganz anders sieht es bei Alphabet aus, welche aktuell durch KI & Co. von sich reden machen. Vor allem der neue Chatbot und die Verbesserung der Suche könnte ein Quantensprung für das Geschäftsmodell sein.

Darum empfiehlt BÖRSE ONLINE den Titel auch zum Kauf mit einem Kursziel von 135 Euro. Ratsam ist hierbei allerdings ein Stopp im Bereich der 77 Euro.

Übrigens: Mit einem Zertifikat können Sie auf 20 vielversprechende KI-Aktie aus dem BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz-Index investieren.

Microsoft – Activision Deal noch möglich?

Während Alphabet bei der KI versucht ihr ganzes Potenzial zu entfalten, ist Microsoft hier schon der Platzhirsch. Allerdings gibt es noch ganz andere Chancen, die die Microsoft Aktie interessant machen könnten.

So wird der Deal zwischen dem Softwarekonzern und dem Spielehersteller Activision Blizzard nun doch wahrscheinlicher, nachdem die EU grünes Licht für die Übernahme gegeben hat. Sollten sich auch die Probleme in Großbritannien klären, so würde die Transaktion von Anlegern vermutlich mit Freude begrüßt werden.

Amazon – Erholung ohne fundamentale Basis?

Ein anderes Bild bietet dagegen der vierte Big-Tech Konzern, nämlich Amazon. Die Aktie hat sich zwar seit Jahresanfang stabil erholt, hat aber fundamental wenig an der Ausgangslage geändert.

So ist das E-Commerce immer noch wenig einträglich und schreibt teilweise Verluste, während die Cloud an Wachstumsdynamik verliert. In einem Rezessionsumfeld kann dies zu einem gefährlichen Cocktail werden, weswegen der Titel aktuell nicht interessant scheint.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon, Microsoft