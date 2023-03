Die Aktien von BASF, Allianz, Mercedes-Benz und Volkswagen haben unter Anderem von Goldman Sachs und JP Morgan neue Einschätzungen bekommen. Doch sollen Anleger diese deutschen Aktien jetzt kaufen oder verkaufen?

Bereits vergangene Woche berichteten wir über neue Kursziele für die beliebten deutschen Aktien. Doch seitdem gab es wieder einiges an Volatilität an den Märkten und auch Schwergewichte wie Goldman Sachs und JP Morgan haben neue Einschätzungen zu den Aktien abgegeben. Was Anleger jetzt zu BASF, Allianz, Mercedes-Benz und Volkswagen wissen sollten.

BASF mit neuen Kurszielen von Goldman Sachs und Deutsche Bank

Am Dienstag senkte Analystin Georgina Fraser von Goldman Sachs das Kursziel der BASF-Aktie von 53 Euro auf 51 Euro und behielt das Rating von "Neutral" bei. Für Fraser waren vor allem Währungseffekte und nachlassende Margen im Geschäft mit Lebensmittelinhaltsstoffen für die Senkung des Kursziels ausschlaggebend. Bei einem Kurs von 46,40 Euro für die BASF-Aktie ergibt sich aber immer noch Potenzial nach oben.

Und das sieht auch die Deutsche Bank so. Denn sie erhöhte am Dienstag das Kursziel auf 60 Euro - ein Potenzial von etwa 30 Prozent. Analyst Tim Jones denkt zwar, dass das erste Quartal bei BASF nicht berauschend werde, doch der Markt wisse das. Langfristig scheint der Analyst mehr Chancen zu sehen.

Die BASF-Aktie ist mit einem KGV von 10,3 und einer Dividendenrendite von 7,38 Prozent weiterhin gut bewertet. Trotzdem ist die Aktie im Chart nach wie vor mit ihrer 200-Tage-Linie beschäftigt (siehe unten). Sollte diese Linie halten, können Anleger wieder vermehrt einsteigen.

Allianz-Aktie lässt es ruhig angehen

Bei der Allianz gab es am Dienstag ein neues Kursziel von Autonomous Research in Höhe von 240 Euro. Ob diese Analystenmeinung aber die Wichtigste ist, bleibt dahingestellt. Insgesamt raten bei Bloomberg 18 Analysten zum Kauf, acht zum Halten und niemand zum Verkaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 249 Euro. Das macht rund 22 Prozent.

Die Allianz-Aktie ist mit einem KGV von 8,6 und einer Dividendenrendite von 5,90 Prozent weiter sehr attraktiv bewertet. Ähnlich sieht es auch die BÖRSE ONLINE Redaktion. Denn sie rät zum Kauf der Allianz-Aktie mit einem Kursziel von 260 Euro und einem Stoppkurs bei 157 Euro. Auch im Chart hat sich noch nicht viel getan. Anleger können entspannt bleiben und halten die 50-Tage-Linie (blau) und die 200-Tage-Linie im Auge.

Volkswagen: JP Morgan sieht fast 100 Prozent Kurspotenzial

Bei der Volkswagen-Aktie setzte JP Morgan das Kursziel am 26. März auf 235 Euro und stuft die Aktie "Overweight" ein. Bei einem Kurs von 122 Euro bedeutet das fast 100 Prozent Potenzial für VW. Analyst Jose Asumendi von JP Morgan besuchte zahlreiche Autohersteller und -zulieferer und schrieb dann in einer Branchenstudie, man spüre kein Nachlassen der Nachfrage und die Senkung von Materialkosten käme der Branche zugute.

Volkswagen ist aktuell mit einem KGV von 4,0 und einer Dividendenrendite von 7,07 Prozent sehr günstig bewertet. Charttechnisch ist die Aktie aktuell aber leider weiterhin angeschlagen. Solange die VW-Aktie unter der 50-Tage-Linie (blau) und der 200-Tage-Linie notiert, sind Anleger vorsichtig und steigen am besten tranchenweise oder über einen Sparplan ein.

Mercedes-Benz mit guten Kurszielen

Auch die Mercedes-Benz-Aktie bekam ein neues Kurzsiel von JP Morgan-Analyst Jose Asumendi. Bei Mercedes setzte er es auf 90 Euro und stuft die Aktie ebenfalls "Overweight" ein. Asumendi sieht damit rund 25 Prozent Potenzial. JP Morgan hob hervor, dass der deutsche Autobauer sehr gut neue Technologien implementiere und weiterhin gut an der Modellpalette arbeite.

Allerdings beachten Anleger, dass der Großaktionär Kuwait Investment Authority heute Nacht 20 Millionen Mercedes-Aktien auf den Markt warf. Die mit der Platzierung beauftragte US-Bank Morgan Stanley teilt mit, dass der kuwaitische Staatsfonds seine Beteiligung von 6,84 Prozent auf unter 5,0 Prozent abschmilzen will. Mercedes sei im Vorfeld informiert worden.

Mit einem KGV von 5,9 und einer Dividendenrendite von 6,93 Prozent ist der Autobauer ebenfalls attraktiv bewertet. Zudem hat die Mercedes-Aktie auch im Chart weiterhin ein gutes Momentum. Zuletzt konnte sie die 50-Tage-Linie sogar wieder zurückerobern. Anleger investieren bei einem erfolgreichen Halten dieser Linie wieder, halten aber etwas Cash weiterhin parat, um bei einem Rücksetzer abermals kaufen zu können.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF, Allianz, Mercedes-Benz, Volkswagen Vz..