Die Aktien von BASF, Allianz, Mercedes-Benz und Volkswagen haben nach den wilden letzten Handelstagen neue Kursziele bekommen. Doch sollen Anleger diese deutschen Aktien jetzt kaufen oder verkaufen?

Alleine seit Montagmorgen schwankte der DAX zwischen 14.500 und 15.140 Punkten. Somit schwankte der deutsche Leitindex um fast 5 Prozent innerhalb von 36 Stunden. Doch was macht das mit der BASF-Aktie, Allianz-Aktie, Mercedes-Aktie und Volkswagen-Aktie? Wir haben uns die beliebtesten und wichtigsten deutschen Aktien angesehen und neue Kursziele entdeckt.

BASF: HSBC hat neues hohes Kursziel

Los geht es mit der Aktie von BASF. Das Chemie-Unternehmen schwankte in dieser Woche ebenfalls um rund 5 Prozent und konnte sich von seinen letzten lokalen Tiefs bei 44 Euro schon wieder erholen. Martin Evans von der HSBC setzte das Kursziel für die BASF-Aktie am Montag auf 56 Euro, was ein Kurspotenzial von 22 Prozent bedeutet. Doch Anleger sollten aufpassen: Die BASF-Aktie ist im Chart hart angeschlagen. Denn die Aktie verlor sowohl die 50-Wochen-Linie als auch die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie. Genau an dieser 200-Tage-Linie befindet sich die BASF-Aktie nun. Schafft sie es nicht über diese Marke, so sollten Anleger einen Teil ihrer Anlage verkaufen und auf einen günstigen Einstiegszeitpunkt setzen. Gelingt der Ausbruch, so wird ein neues Kaufsignal generiert. Das KGV liegt bei BASF aktuell bei 10,2 und die Dividendenrendite beträgt hohe 7,38 Prozent.

Die Volkswagen-Aktie mit 80 Prozent Kurspotenzial

Auch bei Volkswagen gab es ein neues und hohes Kursziel. Die Wolfsburger bekamen von Tom Narayan, Analyst bei RBC Capital, ein Kursziel von 221 Euro und ein "Outperform"-Rating. Vom aktuellen Kurs bei 123 Euro bedeutet dieses Kursziel ein Potenzial von 80 Prozent.

Dabei zeigte auch die Volkswagen-Aktie zuletzt eine hohe Volatilität. Leider konnte sich die deutsche Auto-Aktie nicht über ihrer 200-Tage-Linie halten. Momentan notiert VW unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten und ist charttechnisch hart angeschlagen. Anleger können von der sehr günstigen Bewertung mit einem KGV von 4,0 und einer Dividendenrendite von 6,92 Prozent am besten profitieren, indem sie einen Sparplan laufen lassen oder regelmäßig kleine Beträge investieren, bis sich die Situation im Chart aufgehellt hat.

Allianz-Aktie mit neuem hohen Kursziel

Auch die Allianz hat ein ordentliches neues Kursziel bekommen. Verantwortlich dafür ist Michael Huttner von Berenberg. Denn er setzt das Kursziel für die Allianz-Aktie auf 309 Euro und rät zum Kauf. Aktuell notiert der Kurs bei 207 Euro. Huttner argumentiert, dass er den Kursrutsch der Versicherer infolge der Banken-Krise für übertrieben hält.

Zudem weist die Allianz-Aktie mit einem KGV von 8,7 und einer Dividendenrendite von 5,84 Prozent eine sehr günstige Bewertung auf. Aber Anleger achten darauf, dass die Allianz ihren Aufwärtstrendkanal verlassen hat, aber sehr schöne Unterstützung auf der 200-Tage-Linie gefunden hat. Der Kurs testete intraday die 200-Tage-Linie, weshalb es unten im Chart mit Tagesschlusskursen nicht so aussieht. Deswegen kann die Aktie weiter gekauft werden mit einem Stoppkurs auf der dynamischen 200-Tage-Linie.

Mercedes-Benz mit gemischten Signalen

An sich sieht Mercedes-Benz im Chart sehr stark aus: Die Aktie ist weiterhin in einem schönen Aufwärtstrend, hat jetzt aber die 50-Tage-Linie verloren. Die kurzfristig entscheidende Frage ist, ob das Papier die 50-Tage-Linie schnell zurückgewinnen kann. Gelingt dies nicht, so dürften weitere Abverkäufe folgen.

Auch die Analysten sind zwiegespalten: Insgesamt raten sie eher zum Kauf, was die Kursziele von Stifel in Höhe von 86 Euro vom Montag und das Kursziel von Bernstein in Höhe von 90 Euro vom Freitag zeigen. Allerdings setzte Morgan Stanley das Kursziel am Montag nur auf 72 Euro. Und dieser Kurs ist so gut wie erreicht. Bei der Mercedes-Benz-Aktie bietet es sich jetzt also an, Teilgewinne mitzunehmen. Zudem achten Anleger auf die angesprochene 50-Tage-Linie. Wird diese wieder überwunden, kann der Aufwärtstrend beibehalten werden.

Langfristig bietet sich die Mercedes-Aktie aber mit einer sehr günstigen Bewertung aber weiter zum Kauf an. Kurzfristig kann es ungemütlich werden. Insgesamt sehen Anleger, dass die Situation bei allen Aktien von BASF, Allianz, Volkswagen und Mercedes unterschiedlich ist, alle aber gute Kursziele von Analysten bekommen haben.

